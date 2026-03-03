Slušaj vest

Predsednik FIFA, Đani Infantino, u razgovoru za "Skaj njuz" otkrio je da će predložiti novo pravilo u fudbalu, koje bi trebalo da spreči rasističke ispade na terenu.

Infantino je najavio da će arbitri u budućnosti kažnjavati igrače koji prekrivaju usta dok nešto govore, kako bi ih sprečili da pričaju nešto što što ne bi smeli.

Podsetimo, velika bura podigla se u javnosti nakon incidenta koji se dogodio u Lisabonu u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige šampiona između Benfike i Real Madrida.

Vinisijus se tada požalio sudiji Fransoi Leteksjeu da ga je igrač Benfike Đanluka Prestijani navodno vređao na rasnoj osnovi, zbog čega je utakmica bila prekinuta.

Arbitri su gledali snimak, ali Prestijani je prekrio usta dresom, pa nije bilo moguće utvrditi šta je rekao Brazilcu.

UEFA je kasnije zaključila da je Argentinac uputio rasističke reči Vinisijusu, pa ga je kaznila privremenom suspenzijom od jedne utakmice.

Predsednik FIFA smatra da fudbalske organizacije moraju biti odlučne u ovakvim situacijama.

Mora biti pretpostavka da je rekao nešto što nije smeo, jer u protivnom ne bi pokrivao usta. Čemu skrivanje ako govorite nešto normalno. Stvar je vrlo jednostavna, smatra Infantino.

Na sastanku Međunarodnog odbora fudbalskih saveza govorilo se o tome i najavljene su konsultacije kako bi se doteralo novo pravilo. O ovoj temi raspravljaće se i uoči Mundijala, kako bi se razvile mere koje će sprečiti igrače da skrivaju šta govore.

Ukoliko dođe do dogovora, novo pravilo će stupiti na snagu već na Svetskom prvenstvu.