Od svog dolaska u Bajern, Hari Kejn verdi i oblači Bundesligom. Nema mu ravnog kada je reč o golgeterskom parametru.

Samo ove sezone je u svim takmičenjima dao 45 pogodaka na 37 mečeva što je impresivan učinak. Naravno, podigao je i trofej prvaka Nemačke, njegova prva titula u karijeri i sprema se da ove godine ponovi taj uspeh, a zatim sa Englezima zaigra na Mundijalu.

No, već sada je vreme da se govori o njegovoj budućnosti. Pričalo se o mogućem transferu u Barselonu, ali Bajern će učiniti sve da se tako nešto ne provlači kroz medije.

Zato posle potpisa novog ugovora sa Dajoom Upamekanom, uprava kluba radi na novoj saradnji sa svojim špicem. Aktuelna ističe 2027. godine i vreme je da se poradi na novim brojkama u ugovoru.

Finansijski, klub će mu sigurno ponuditi uslove kakve zaslužuje shodno broju golova koje postiže, ali postoji tu i personalni faktor, odnosno da li Hari Kejn sebe i svoju porodicu i dalje vidi u Minhenu.

Kejn je u Bajern stigao 2023. godine i na 133 utakmice dao je 130 golova i zabeležio 31 asistenciju. Maestralno.

