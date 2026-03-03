Slušaj vest

Uprava Liverpula odlučila je da aktivira klauzulu ugovora, pa će iskusni brazilski golman Alison Beker i naredne sezone braniti boje slavnog engleskog kluba.

Spekulisalo se da bi Alison mogao da se preseli u Juventus, torinski klub je bio u pregovorima sa Brazilcem, a onda je Liverpul odlučio da pokvari planove Italijanima.

Na insistiranje menadžera Arnea Slota aktivirana je klauzula i boravak Alisona na Enfildu je produžen na još godinu dana.

Podsetimo, Alison je 2018. godine iz Rome stigao u Liverpul u transferu vrednom 72.5 miliona evra.

