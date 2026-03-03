Brazilac će i naredne sezone braniti za Liverpul
KLAUZULA AKTIVIRANA - Alison ostaje na "Enfildu"
Uprava Liverpula odlučila je da aktivira klauzulu ugovora, pa će iskusni brazilski golman Alison Beker i naredne sezone braniti boje slavnog engleskog kluba.
Spekulisalo se da bi Alison mogao da se preseli u Juventus, torinski klub je bio u pregovorima sa Brazilcem, a onda je Liverpul odlučio da pokvari planove Italijanima.
Na insistiranje menadžera Arnea Slota aktivirana je klauzula i boravak Alisona na Enfildu je produžen na još godinu dana.
Podsetimo, Alison je 2018. godine iz Rome stigao u Liverpul u transferu vrednom 72.5 miliona evra.
