Turniri u malom fudbalu i futsalu veoma su popularni u Srbiji i regionu. Tokom pauza u šampionatu, kako zimi, tako i leti, futsaleri i fudbaleri u Srbiji, ali i okolini, takmiče se na mnogobrojnim turnirima za vredne nagrade.

Svog predstavnika ima i Novi Beograd, a NBGD Kup u poslednje dve godine pomerio je granice što se tiče organizacije. Nagrade su bogate, ekipe odlične, organizacija fenomenalna i svi koji tokom letnjih dana dođu u blok 61 kući odu zadovoljni.

Sada su organizatori ovog turnira još jednom uspeli da dignu lestvicu i po prvi put neki turnir dobio je svoj podkast! Prvi gost NBGD podkasta bio je Luka Arnaut, koji je usko vezan sa ovim turnirom. Bio je organizator, igrač, gledalac... A u ovoj emisiji otkrio je neke veoma zanimljive anegdote o kojima se i dan danas priča, te je oduševio futsal javnost!

Prvu emisiju NBGD podkasta možete pogledati u sledećem video snimku:

