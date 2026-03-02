Slušaj vest

„Pre svega, srećan sam zbog upisana tri boda, bili smo prethodno u rezultatskoj krizi. Pobeda je ono najvažnije iz utakmice protiv Mladosti iz Lučana“, kazao je na početku razgovora Mijović, koji je na Banovo brdo došao iz podgoričke Budućnosti u zimskom prelaznom roku.

Meč nije dobro krenuo po Brđane, iskusni lučanski tim poveo je golom bivšeg igrača Čukaričkog Petra Bojića u 12. minutu.

„Nije bilo prijatno, ali nastavili smo u istom ritmu. Uz sve uvažavanje lučanskog tima, mislim da smo pokazali da smo bolji i zasluženo smo slavili pobedu“.

Dva postignuta gola raduju Mijovića, ali je on u prvi plan stavio ekipu i činjenicu da je Čukarički ostvario vrednu pobedu.

„Izuzetno lep osećaj, ali uz pobedu još lepši. Ali, zaista, mnogo su bitniji i vredniji pobeda i tri boda od mojih golova, posebno u ovom trenutku kad smo jednostavno morali da dođemo do trijumfa. Verujem da će biti još golova i da ću nastaviti u ovom ritmu, ali ono najbitnije je ekipa. Čitavom timu sam zahvalan zbog mojih golova. Nekad će iskočiti jedan pojedinac, u nekim narednim slučajevima neko drugi, ali u svakom trenutku moramo da budemo tim i samo tako možemo da ostvarimo rezultate koje smo zacrtali za ovu sezonu“.

Prethodno, Čukarički je odigrao nerešeno protiv TSC-a u Bačkoj Topoli, golom postignutim u 87. minutu. Taj bod je posle trijumfa nad Lučancima dobio na značaju.

„Na kraju, tako se ispostavilo. Ali, trebalo je i protiv TSC-a da izvučemo bolji rezultat, da i sa tog gostovanja donesemo tri boda. Šta je tu je, idemo dalje, okrećemo se narednim izazovima“.

Slede dva vezana gostovanja, Čukarički će najpre igrati protiv Javora u Ivanjici (7. mart u 15 časova), potom nedelju dana kasnije u Novom Pazaru.

„Zanima nas samo prvi naredni meč, okrećemo se Javoru, moramo taj duel u Ivanjici da odradimo kako treba. Ima vremena za Novi Pazar, idemo od utakmice do utakmice. A činjenica je da je liga trenutno prilično ujednačena, pa će i svaki bod u završnici šampionata dodatno dobiti na značaju“.

Na kraju, Lazar Mijović se još jednom osvrnuo na pobedu protiv Mladosti.