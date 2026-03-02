Slušaj vest

Iako je Crvenu zvezdu napustio pre godinu i po dana, Aleksandar Dragović je tek minulog vikenda postigao svoj povratnički pogodak za bečku Austriju.

Za tri godine u Crvenoj zvezdi, Aleksandar Dragović je postigao sedam pogodaka u dresu srpskog tima. Međutim, u Austriji to ide nešto teže. Naime, on je za vikend bio strelac u 47. minutu remija protiv LASK-a 2:2 što mu je tek drugi gol u dresu Austrije iz Beča za koju je nastupio čak 147 puta.

Aleksandar Dragović gleda utakmicu Šturm - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ako gledamo nastupe u austrijskoj Bundesligi, kojih je sakupio 114, skroman učinak bez obzira što je reč o štoperu. Ali ono što je zanimljivo jeste da je između njegovog prvog i drugog ligaškog gola prošlo tačno 5566 dana.

Prvi pogodak stigao je protiv Salcburga 4. decemra 2010. godine, a drugi 1. marta 2026.

Ta distanca je rekordna kada je reč o austrijskom fudbalu. Prethodni rekord držala je legenda upravo Austrije Toni Polster koji je između svoja dva gola "postio" 4697 dana.

Aleksandar Dragović, delije Izvor: Kurir