Predsednik Iranske fudbalske federacije Mehdi Taj izjavio je danas da nije siguran da li će nacionalni tim moći da igra utakmice Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon iznenadnog bombardovanja Irana od strane SAD i Izraela.

Mehdi Taremi kapiten reprezentacije Irana Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, ATTA KENARE / AFP / Profimedia

"Ono što je sigurno jeste da nakon ovog napada ne možemo sa nadom gledati ka Svetskom prvenstvu", rekao je Taj za sportski portal "Varzesh3".

Napadi SAD i Izraela na Iran nastavljeni su i u nedelju, drugog dana sukoba, nakon smrti iranskog vrhovnog vođe, što je dovelo u pitanje budućnost Islamske Republike i povećalo rizik od regionalne nestabilnosti.

Iran je u Grupi G na Mundijalu i trebalo bi da igra protiv Novi Zeland 15. juna u Los Anđelesu, protiv Belgije 21. juna takođe u Los Anđelesu, te da završi prvu rundu utakmicom protiv Egipta 26. juna u Sijetlu.

SAD će zajedno sa Kanadom i Meksikom biti domaćin turnira od 11. juna do 19. jula.

Iranskim navijačima već je zabranjen ulazak u SAD u okviru ranije uvedene zabrane putovanja koju je najavila administracija predsednika Donalda Trampa.

