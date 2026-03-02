Slušaj vest

Predsednik Iranske fudbalske federacije Mehdi Taj izjavio je danas da nije siguran da li će nacionalni tim moći da igra utakmice Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon iznenadnog bombardovanja Irana od strane SAD i Izraela.

Mehdi Taremi kapiten reprezentacije Irana

"Ono što je sigurno jeste da nakon ovog napada ne možemo sa nadom gledati ka Svetskom prvenstvu", rekao je Taj za sportski portal "Varzesh3".

Napadi SAD i Izraela na Iran nastavljeni su i u nedelju, drugog dana sukoba, nakon smrti iranskog vrhovnog vođe, što je dovelo u pitanje budućnost Islamske Republike i povećalo rizik od regionalne nestabilnosti.

Iran je u Grupi G na Mundijalu i trebalo bi da igra protiv Novi Zeland 15. juna u Los Anđelesu, protiv Belgije 21. juna takođe u Los Anđelesu, te da završi prvu rundu utakmicom protiv Egipta 26. juna u Sijetlu.

SAD će zajedno sa Kanadom i Meksikom biti domaćin turnira od 11. juna do 19. jula.

Iranskim navijačima već je zabranjen ulazak u SAD u okviru ranije uvedene zabrane putovanja koju je najavila administracija predsednika Donalda Trampa.