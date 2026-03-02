Slušaj vest

Crveno-beli uporedo prate situaciju i u ostalim nacionalnim prvenstvima kako bi se eventualno na osnovu koeficijenta direktno plasirali u elitno takmičenje.

Međuti prema svemu sudeći, od toga neće biti ništa.

Dva su razloga za to. Šahtjor je preuzeo lidersku poziciju u Ukrajini i ide ka šampionskoj tituli. Takođe, Olimpijakos je prvi u Grčkoj, gde vodi trku sa AEK-om i Paokom, pa bi tu odgovoralo da izabranici Marka Nikoliće osvoje šampionat.

Ipak, dovoljno je da klub iz Donjecka dođe do titule pa da Crvena zvezda ostane bez direktnog plasmana u Ligu šampiona.

Kako smo rekli, pretnja je i PAOK, kao i Rendžers i Ferencvaroš, dok je Kopenhagen ispao iz šampionske trke. Svi oni su ispred Zvezde po koeficijentu.

Crvena zvezda će, skoro je izvesno, početi kvalifikacije za Ligu šampiona od drugog kola. Utakmice će biti igrane 21/22. jula i 28/29. jula, a žreb će se obaviti 17. juna ove godine.