OSUJEĆEN PLAN KLUBA? Partizanu propada veliki transfer, evo o kom igraču je reč!
Fudbaler Partizana, na pozajmici u turskom drugoligašu Čorumu Ibrahim Zubairu, nije se proslavio od odlaska iz Humske.
Naime, u klauzuli koju su Partizan i Čorum dogovorili, neophodno je bilo da turski klub izbori plasman u viši rang, a da Zubairu pritom odigra više od polove utakmica do kraja tekuće sezone.
Otkupna klauzula za Zubairu iznosi 2,3 miliona evra, međutim, crno-beli će teško do tog novca, a evo i zašto...
Zubairu, koji je došao 18 kola pre kraja takmičenja, upisao je minute na prvoj utakmici u novoj sredini (prvoj utakmici posle registracije), ali je od tada bez šanse na terenu.
Igrač iz Gane je ušao u igru pet minuta pre kraja susreta Čoruma i Adame, dok je narednih pet utakmica proveo na klupi.
Razlozi izostanka Zubairua za sada nisu poznati, a sve ovo kvari buduće planove Partizana koji je u lošem finansijskom stanju.
