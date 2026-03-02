IMT zauzima 12. mesto na tabeli sa 29 bodova, dok je Radnik sedmi sa 33 boda
SUPERLIGA SRBIJE
PRAZNE PUŠKE U LOZNICI: IMT i Radnik podelili bodove
Slušaj vest
Fudbaleri IMT-a odigrali su kao domaćini u Loznici nerešeno protiv Radnika iz Surdulice 0:0, u utakmici 25. kola Super lige Srbije.
Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport
Vidi galeriju
IMT zauzima 12. mesto na tabeli sa 29 bodova, dok je Radnik sedmi sa 33 boda.
IMT će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Subotici protiv Spartaka, dok će Radnik u Surdulici dočekati Radnički iz Niša.
Reaguj
Komentariši