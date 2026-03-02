Slušaj vest

Fudbaleri IMT-a odigrali su  kao domaćini u Loznici nerešeno protiv Radnika iz Surdulice 0:0, u utakmici 25. kola Super lige Srbije.

Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport

IMT zauzima 12. mesto na tabeli sa 29 bodova, dok je Radnik sedmi sa 33 boda.

IMT će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Subotici protiv Spartaka, dok će Radnik u Surdulici dočekati Radnički iz Niša.

Ne propustiteFudbalIMT U FINIŠU SLOMIO OTPOR NAPRETKA: Novičić i Karamoko doneo tri boda beogradskom timu
IMT, Super liga Srbije
FudbalKRAGUJEVČANI TROJKOM ZAPOČELI PROLEĆNI DEO SEZONE: Radnički 1923 pobedio IMT. Javor posle preokreta savladao Napredak
RADNICKI 1923-PARTIZAN_18.JPG
FudbalIZ ZEMUNELA U KOMŠILUK: Partizan ostao bez bisera kojeg je doveo iz Zvezde
Stefan Mrković
FudbalTRENER IMT PORUČIO POSLE POBEDE NAD PARTIZANOM: Pokazali smo kako treba da se igra
Zoran Vasiljević
FudbalŠTA RADI NENAD STOJAKOVIĆ? Partizan juri pobedu i gol, a trener izveo špica i igrao bez napadača!
Nenad Stojaković

Robot na meču Turske i Srbije Izvor: RTS 1/Printscreen