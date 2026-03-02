KAD LEGENDA KULE AĆIMOVIĆ POZOVE! Crvena zvezda slavi 81. rođendan: "Dođite na Marakanu"!
Fudbalski klub Crvena zvezda će 8. marta na stadionu „Rajko Mitić“ od 16 časova obeležiti 81. rođendan, na utakmici protiv Napretka iz Kruševca.
Tim povodom, legendarni fudbaler crveno-belih Jovan Kule Aćimović je pozvao zvezdaše da dođu na stadion i uživaju u proslavi:
– Jedan svečani dan za sve nas, pogotovo za nas starije igrače. Ponosan sam što pripadam zvezdaškoj porodici. Zvezda zna na lep način da obeleži rođendan, ima čime da se pohvali i traje dugi niz godina i decenija – rekao je Aćimović.
Naglasio je Aćimović da se svake godine raduje Zvezdinim rođendanima.
– Svi Zvezdini rođendani su posebni, a pored toga pamtim i proslavu povodom osvajanja Kupa evropskih šampiona, to je nešto što se ne zaboravlja. Rođendani nas uvek vraćaju u prošlost, prisećamo se lepih uspomena i uvek mi je drago kada vidim aktere svih tih događaja, kada se okupimo na stadionu, to je jedan jako lep trenutak.
Aćimović je na kraju pozvao sve navijače da 8. marta budu deo slavlja na Marakani.
– Svi na Marakanu, svi na proslavu i nemojte da propustite jedan tako lep i svečan trenutak – zaključio je Aćimović.
BONUS VIDEO: