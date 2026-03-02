Slušaj vest

Fudbalski klub Crvena zvezda će 8. marta na stadionu „Rajko Mitić“ od 16 časova obeležiti 81. rođendan, na utakmici protiv Napretka iz Kruševca.

Tim povodom, legendarni fudbaler crveno-belih Jovan Kule Aćimović je pozvao zvezdaše da dođu na stadion i uživaju u proslavi:

– Jedan svečani dan za sve nas, pogotovo za nas starije igrače. Ponosan sam što pripadam zvezdaškoj porodici. Zvezda zna na lep način da obeleži rođendan, ima čime da se pohvali i traje dugi niz godina i decenija – rekao je Aćimović.

Naglasio je Aćimović da se svake godine raduje Zvezdinim rođendanima.

– Svi Zvezdini rođendani su posebni, a pored toga pamtim i proslavu povodom osvajanja Kupa evropskih šampiona, to je nešto što se ne zaboravlja. Rođendani nas uvek vraćaju u prošlost, prisećamo se lepih uspomena i uvek mi je drago kada vidim aktere svih tih događaja, kada se okupimo na stadionu, to je jedan jako lep trenutak.

Jovan Kule Aćimović Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Privatna Arhiva

Aćimović je na kraju pozvao sve navijače da 8. marta budu deo slavlja na Marakani.

– Svi na Marakanu, svi na proslavu i nemojte da propustite jedan tako lep i svečan trenutak – zaključio je Aćimović.

