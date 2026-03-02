Slušaj vest

Stručni štab A reprezentacije Srbije zakazao je selektivnu utakmicu za fudbalere koji nastupaju u klubovima Superlige Srbije, u okviru daljeg praćenja i procene potencijalnih kandidata za nacionalni tim.

Inicijativa je potekla od selektora A reprezentacije Veljka Paunovića, koji je tokom prva tri meseca od stupanja na dužnost intenzivno pratio utakmice domaćeg šampionata. U tom periodu sa saradnicima je posmatrao veliki broj kandidata, prikupljao detaljne informacije, analizirao njihove nastupe i na osnovu svega viđenog formirao uži krug igrača koji nastupaju u elitnom rangu srpskog fudbala.

Selektivna utakmica predstavlja još jedan korak u procesu formiranja najjačeg sastava državnog tima, uz jasnu poruku da vrata reprezentacije ostaju otvorena za sve koji kvalitetom, formom i odnosom prema obavezama zaslužuju poziv pod nacionalnu zastavu.

Okupljanje igrača zakazano je za utorak, 10. marta, u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, dok će selektivna utakmica biti odigrana dan kasnije, u sredu 11. marta, sa početkom u 11.30 časova.

Lista pozvanih igrača nije konačna i u narednim danima mogući su naknadni pozivi pojedinim fudbalerima.

Okupljanje i selektivna utakmica biće organizovani kao skup zatvorenog tipa, bez prisustva publike i medija.

SPISAK IGRAČA:

Luka Lijeskić (Radnički 1923)

Dragan Rosić (Vojvodina)

Željko Samčović (Novi Pazar)

Mateja Gašić (Radnik)

Lazar Nikolić (Vojvodina)

Petar Petrović (Javor Matis)

Mirko Milikić (Železničar Pančevo)

Nikola Simić (Partizan)

Nemanja Vidojević (Železničar Pančevo)

Nikola Đuričić (Železničar Pančevo)

Adem Avdić (Crvena zvezda)

Vanja Dragojević (Partizan)

Vasilije Novičić (IMT)

Njegoš Petrović (Vojvodina)

Stefan Pirgić (Železničar Pančevo)

Filip Matijašević (Čukarički)

Ognjen Ugrešić (Partizan)

Vladimir Lučić (Crvena zvezda)

Aleksa Kuljanin (Železničar Pančevo)

Uroš Kabić (OFK Beograd)

Nemanja Trifunović (Partizan)

Lazar Ranđelović (Vojvodina)

Milutin Vidosavljević (Vojvodina)

Stefan Stanisavljević (Novi Pazar)

Slobodan Tedić (Čukarički)

