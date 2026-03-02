Slušaj vest

Uz predstojeći Mundijal jedan od fudbalskih događaja godine umesto u Dohi, po svemu sudeći igrače se u Madridu.

Lamin Jamal, gol protiv Ovijeda Foto: Joan Monfort/AP, ALEJANDRO GARCIA/EFE

Odluka još nije konačna, a u igri su i London, Pariz i Majami, a FIFA će uskoro morati da donese konačnu odluku.

Podsetimo, za trofej Finalisima bore se poslednji šampioni Evrope i Južne Amerike, što su sada Španija i Argentina.

Argentina je ujedno i aktuelno šampion sveta, pa nema sumnja da nas čeka pravi spektakl.

Ceo svet priželjkuje ovaj susret i zbog istorijskog duela između Lionela Mesija i 20 godina mlađeg Lamina Jamala, koga svi vide kao njegovog naslednika, ne samo u Barseloni već i u istoriji.

Utakmica je zakazana za 27. mart

Robot na meču Turske i Srbije Izvor: RTS 1/Printscreen

