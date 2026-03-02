FIFA ima plan za Mundijal, ko ako ne Iran?

Jedna od fudbalskih utakmica godine umesto u Dohi, mogla bi da se odigra u - Madridu.

Popularna Finalisima koja je 27. marta trebalo da se odigra u Dohi, zbog nemira i rata na Bliskom istoku, po svemu sudeći će biti odigrana u Madridu, ali ta odluka nije konačno.

Navodno u igri su i gradovi - London, Pariz i Majami, a FIFA će uskoro morati da donese konačnu odluku.

Podsetimo, za trofej Finalisima bore se poslednji šampioni Evrope i Južne Amerike, što su sada Španija i Argentina.

Ceo svet priželjkuje ovaj susret zbog istorijskog duela između Lionela Mesija i 20 godina mlađeg Lamina Jamala, koga svi vide kao njegovog naslednika, ne samo u Barseloni već i u istoriji.