Fudbal
TREĆI UZASTOPNI TRIJUMF: Bolonja se osladila na gostovanju Pizi
Fudbaleri Bolonje pobedili su večeras na gostujućem terenu Pizu 1:0, u utakmici 27. kola Serije A, i zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u italijanskom prvenstvu.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Pobedonosan gol za Bolonju postigao je Jens Odgor u 90. minutu.
Bolonja je deveta na tabeli sa 36 bodova, dok Piza, nakon svog trećeg uzastopnog poraza u Seriji A, zauzima pretposlednje, 19. mesto sa 15 bodova.
Bolonja će u narednom kolu dočekati Veronu, dok će Piza igrati na gostujućem terenu u Torinu protiv Juventusa.
