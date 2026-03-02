Slušaj vest

Fudbaleri Bolonje pobedili su večeras na gostujućem terenu Pizu 1:0, u utakmici 27. kola Serije A, i zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u italijanskom prvenstvu.

 Pobedonosan gol za Bolonju postigao je Jens Odgor u 90. minutu.

Bolonja je deveta na tabeli sa 36 bodova, dok Piza, nakon svog trećeg uzastopnog poraza u Seriji A, zauzima pretposlednje, 19. mesto sa 15 bodova.

Bolonja će u narednom kolu dočekati Veronu, dok će Piza igrati na gostujućem terenu u Torinu protiv Juventusa.

