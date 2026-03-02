Slušaj vest

Oči sveta poslednjih dana su uprte u Bliski istok.

Napad SAD i Izraela na Iran pokrenuo je talas ratnog sukoba koji se prelio na praktično sve zemlje Persijskog zaliva.

Iran je odgovorio bombardujući američke baze u zemljama regiona, i tako jasno stavio do znanja da se neće lako pokoriti.

Iranski napadi na okolne zemlje uslovili su i da mnogi građani Srbije ne mogu da se vrate, jer su letovi nesigurni usred opasnosti od raketnog napada.

No, isti je slučaj i sa našim sunarodnicima u Iranu.

Fudbalski savez Irana je, sasvim logično, odlučio da prekine tamošnje prvenstvo usred ratnog sukoba, pa su dvojica srpskih fudbalera dobili neočekivanu pauzu.

Povremeni reprezentativac Srbije Aleksandar Sedlar, kao i bivši fudbaler Crvene zvezde Nemanja Tomašević, zadesili su se na početku bombardovanja Irana u ovoj zemlji.

Aleksandar Sedlar Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Zanimljivo je da su poslednji meč odigrali upravo jedan protiv drugoga. Traktor, za koji nastupa Sedlar, savladao je Tomaševićem Gol Gohar 1:0.

Aleksandar Sedlar je upisao dve utakmice u dresu Srbije. Ovaj defanzivac je ponikao u Novom Sadu, a fudbalski put ga je vodio preko Veternika, Metalca iz Gornjeg Milanovca, Pjasta iz Poljske, španskih Majorke i Alavesa, do Irana.

Nemanja Tomašević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nemanja Tomašević je rođen u srpskom Sarajevu. Bio je član mlađih kategorija Rada i Crvene zvezde. Bio je u Rapidu iz Beča, Rudaru iz Velenja, Smederevu, Slobodi iz Tuzle, TSC-u iz Bačke Topole, Sarajevu, Radniku iz Surdulice i Slogi pre odlaska u Iran.