"Igrač kao nijedan drugi, svestran i sposoban da zauzme bukvalno bilo koju poziciju na terenu - što je pokazano poslednjih meseci u kojima je, počevši kao centralni vezni igrač, bio u stanju da igra veoma dobro kao napadač, ofanzivni vezni igrač, krilo, bek, pa čak i kao defanzivac. Makeni je bio moćno oruđe i na desnom i na levom krilu za Lučana Spaletija, osvajajući srca navijača, a sada ubira plodove svog svakodnevnog napornog rada na treninzima", piše u saopštenju Juventusa.