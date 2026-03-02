Slušaj vest

Fudbaler Juventusa Veston Makeni produžio je danas ugovor sa italijanskim klubom do 2030. godine.

Juventus - Galatasaraj Foto: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

"Igrač kao nijedan drugi, svestran i sposoban da zauzme bukvalno bilo koju poziciju na terenu - što je pokazano poslednjih meseci u kojima je, počevši kao centralni vezni igrač, bio u stanju da igra veoma dobro kao napadač, ofanzivni vezni igrač, krilo, bek, pa čak i kao defanzivac. Makeni je bio moćno oruđe i na desnom i na levom krilu za Lučana Spaletija, osvajajući srca navijača, a sada ubira plodove svog svakodnevnog napornog rada na treninzima", piše u saopštenju Juventusa.

Makeni (27) je u Juventus došao 2020. godine iz Šalkea, i od tad je odigrao ukupno 219 utakmica i postigao 26 golova za italijanski klub.

Američki vezista, koji je zabeležio 62 nastupa za selekciju svoje zemlje, je ove sezone odigrao ukupno 37 mečeva i postigao osam pogodaka za Juventus, koji zauzima šesto mesto na tabeli Serije A.

Ne propustiteFudbalLUDNICA U RIMU: Juventus izvukao bod u nadoknadi, Roma prokockala viđenu pobedu!
profimedia-1079406740.jpg
FudbalGEST VREDAN DIVLJENJA! Osimen objasnio zašto nije slavio gol odluke protiv Juventusa
profimedia-1078357191.jpg
FudbalJUVE PRODUŽIO UGOVOR SA GOLMANOM (35): Branio je samo devet puta za tim...
profimedia-1072419135.jpg
FudbalPREOKRET - DUŠAN VLAHOVIĆ U CENTRU PAŽNJE! Nove informacije o budućnosti srpskog asa: "To će nam biti pojačanje..."
Dušan Vlahović na meču Real - Juventus

Sramotan faul Ridigera Izvor: BeinSport/Screenshot