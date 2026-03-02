Izvori navode da je stanje odmah bilo kritično, a kasniji testovi nisu pokazali znakove moždane aktivnosti
FUDBALER (23) KOLABIRAO USRED MEČA, PA UMRO U BOLNICI: Užasna vest potresla svet sporta
Danijele Pairoto, 24-godišnji italijanski fudbaler, preminuo je u bolnici, saopštile su lokalne vlasti iz Novare.
Pairoto je tokom utakmice između Krova i Livorno Ferarisa u okviru CSI lige, doživeo srčani zastoj.
U toku poluvremena je ao u komu. Hitna pomoć je odmah reagovala i prebacila ga u lokalnu bolnicu, a zatim je helikopterom prebačen u bolnicu u Novaru.
Izvori navode da je stanje odmah bilo kritično, a kasniji testovi nisu pokazali znakove moždane aktivnosti. Preminuo je u noći između nedeljke i ponedeljka.
