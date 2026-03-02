Slušaj vest

Danijele Pairoto, 24-godišnji italijanski fudbaler, preminuo je u bolnici, saopštile su lokalne vlasti iz Novare.

Pairoto je tokom utakmice između Krova i Livorno Ferarisa u okviru CSI lige, doživeo srčani zastoj.

U toku poluvremena je ao u komu. Hitna pomoć je odmah reagovala i prebacila ga u lokalnu bolnicu, a zatim je helikopterom prebačen u bolnicu u Novaru.

Izvori navode da je stanje odmah bilo kritično, a kasniji testovi nisu pokazali znakove moždane aktivnosti. Preminuo je u noći između nedeljke i ponedeljka.

Ne propustiteFudbalPREMINULA LEGENDA PARTIZANA: Grobari ga po jednom pamte
Boško Đorđević, FK Partizan
FudbalKO JE BIO BRAT NEMANJE VIDIĆA? Dušan rano odustao od fudbalske karijere! O njemu se vrlo malo zna
vidic-nemanja-20.jpg
FudbalPREMINUO ČUVENI JUGOSLOVENSKI FUDBALER: Proslavio se u Partizanu, Teteksu i Vardaru
Vasil Ringov
FudbalUZNEMIRUJUĆI VIDEO! Trener Radničkog samo se srušio pored terena! I pored brze intervencije nije mu bilo spasa
Mladen Žižović

Sramotan faul Ridigera Izvor: BeinSport/Screenshot