Slušaj vest

Fudbaleri Udinezea pobedili su  na svom terenu u Udineu Fjorentinu 3:0, u utakmici 27. kola Serije A, i prekinuli svoj niz od tri uzastopna poraza u italijanskom prvenstvu.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Prednost Udinezeu doneo je Kristijan Kabasele golom u 10. minutu, a vođstvo je uvećao Kinan Dejvis pogotkom iz penala u 64. minutu.

Konačan rezultat postavio je Adam Buksa pogotkom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Udineze zauzima 10. mesto na tabeli sa 35 bodova, dok se Fjorentina nalazi na 16. poziciji sa 24 boda.

Udineze će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Bergamu protiv Atalante, dok će Fjorentina u Firenci dočekati Parmu.

Ne propustiteFudbalBOLONJA SA PENALA DO 3 BODA: Bernardeski srušio Udineze
Bolonja, Udineze, Serija A
FudbalBANDA ZA ERUPCIJU: Leče golom u poslednjim sekundama savladao Udineze
Leče, Udineze, Serija A
FudbalVUČICA OSTALA BEZ ZUBA NA SEVERU ITALIJE: Fudbaleri Udinezea pobedili Romu
Udineze, Roma, Serija A
FudbalGOSTI ODNELI BODOVE: Udineze u drugom poluvremenu slomio otpor fenjeraša
profimedia-1062959465.jpg

Sramotan faul Ridigera Izvor: BeinSport/Screenshot