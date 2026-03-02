Udineze zauzima 10. mesto na tabeli sa 35 bodova, dok se Fjorentina nalazi na 16. poziciji sa 24 boda
SERIJA A
DEBAKL VIOLE U UDINAMA: Udineze razbio Fjorentinu u Seriji A
Fudbaleri Udinezea pobedili su na svom terenu u Udineu Fjorentinu 3:0, u utakmici 27. kola Serije A, i prekinuli svoj niz od tri uzastopna poraza u italijanskom prvenstvu.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Prednost Udinezeu doneo je Kristijan Kabasele golom u 10. minutu, a vođstvo je uvećao Kinan Dejvis pogotkom iz penala u 64. minutu.
Konačan rezultat postavio je Adam Buksa pogotkom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Udineze zauzima 10. mesto na tabeli sa 35 bodova, dok se Fjorentina nalazi na 16. poziciji sa 24 boda.
Udineze će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Bergamu protiv Atalante, dok će Fjorentina u Firenci dočekati Parmu.
