Fudbaleri Hetafea su pobedili Real Madrid rezultatom 1:0 na Santjago Bernabeu u meču 26. kola LaLige.

Hetafe je prvi put od 2008. godine odneo sva tri boda sa gostovanja u Madridu.

Gol odluke postigao je u 38. minutu Martin Satrijano!

Poraz je udaljio Real na četiri boda od Barselone, dok je Hetafe napravio veliki korak ka opstanku i sada ima osam bodova više od zone ispadanja.

