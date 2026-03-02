Hetafe je šokirao fudbalski svet pobedom nad Real Madridom, dok Barselona slavi ovu iznenađujuću situaciju.
ŠOK U MADRIDU! Hetafe pobedio Real, u Barseloni slave!
Fudbaleri Hetafea su pobedili Real Madrid rezultatom 1:0 na Santjago Bernabeu u meču 26. kola LaLige.
Hetafe je prvi put od 2008. godine odneo sva tri boda sa gostovanja u Madridu.
Gol odluke postigao je u 38. minutu Martin Satrijano!
Poraz je udaljio Real na četiri boda od Barselone, dok je Hetafe napravio veliki korak ka opstanku i sada ima osam bodova više od zone ispadanja.
