Gde će Dušan Vlahović nastaviti karijeru?

Saga sa ovim pitanjem traje već dve godine pošto Juventus i Vlahović nisu mogli da nađu zajednički jezik oko novog ugovora.

Juve je želeo da ga zadrži, Srbin je tražio više nego što je klub iz Torina hteo da izdvoji, a zatim je pao u drugi plan i prešao na transfer listu. Vlahović nije uspeo da ode iz Juventusa za obeštećenje, izgledalo je da će klub napustiti čim mu istekne ugovor, ali bi moglo da dođe do totalnog obrta!

Naime, čuveni italijanski insajder Fabricio Romano, Dušan Vlahović bi ipak mogao da ostane fudbaler Juventusa pošto se očekuje da u narednim danima ponovo počnu pregovori sa čelnicima oko novog ugovora!

Vlahović nema preterano dobre ponude, a u odličnim je odnosima sa trenerom Juventusa Lučanom Spaletijem, te bi to mogla da bude karta na koju će Juventus igrati. Svi su definitivno u čudu posle ovih informacija i ne mogu da veruju da će nakon silnih peripetija Vlahović karijeru nastaviti možda baš u Juventusu!

Italijanski mediji objavili i da Vlahović u Juventusu ima godišnju platu od 19,44 miliona evra (bruto, bez uračunatog poreza), pa je jasno da velikan iz Torina ne može sebi da priušti da ponovo plaća toliko. Ako Vlahović spusti granicu, a "Korijere Delo sport" piše kako bi bio zadovoljan sa 10.000.000 evra godišnje zarade, kao i bonus za potpis od 15.000.000 evra, do produžetka saradnje bi moglo da dođe.

Epilog situacije očekujemo u danima pred nama...

