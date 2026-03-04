Slušaj vest

Ženska fudbalska reprezentacija Irana ostala je u tišini tokom intoniranja državne himne pred meč prvog kola Azijski kup za žene 2026, koji se održava u Australiji.

Iranke su uoči utakmice protiv selekcije Južne Koreje stajale mirno, ali nisu pevale himnu, što su zabeležili brojni svetski mediji. Scene sa stadiona u Gold Koustu brzo su obišle svet, a ovaj potez izazvao je brojne reakcije u javnosti.

Utakmicu je reprezentacija Južne Koreje dobila rezultatom 3:0, dok se iranski tim nakon meča nije oglašavao povodom situacije sa himnom.

Selektorka Irana Marzije Džafari nije želela da komentariše ovaj detalj, ističući da je ekipa fokusirana isključivo na sportski deo takmičenja.

Ženska fudbalska reprezentacija Irana Foto: Matthew Starling / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Razlog ćutanja

Pojedini međunarodni mediji ovaj čin dovode u vezu sa aktuelnom društveno-političkom situacijom u Iranu, ali zvanična potvrda o razlozima ovakvog postupka nije data. Međutim, na društvrenim mrežama i u pojedinim medijima odaje se priznanje Irankama na ovom hrabrom gestu. 

Podsetimo, slične scene već su viđane u svetu sporta, kada sportisti tokom intoniranja himne odluče da ostanu u tišini, što ponekad izazove različita tumačenja javnosti.

Iransku reprezentaciju u nastavku turnira očekuju novi izazovi u grupnoj fazi, a ostaje da se vidi da li će se tim ili nacionalni savez naknadno oglasiti povodom dešavanja u Australiji.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

