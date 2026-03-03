VINISIJUS PONOVO DIVLJAO NA TERENU! Vukao protivnika po travi, pa hteo da se bije nakon meča! (VIDEO)
Fudbaleri Hetafea napravili su sinoć veliku seznaciju, pošto su na gostujućem terenu pobedili favorizovani Real Madrid 1:0, u utakmici 26. kola španske Primere.
Sudija Alehandro Muniz Ruiz imao je pune ruke posla na ovom meču. Podelio je čak 10 žutih kartona i dva crvena.
Vezista Real Madrida Franko Mastantuono dobio je direktan crveni karton u petom minutu nadoknade drugog poluvremena, zbog vređanja glavnog sudije, dok je napadač Hetafea Adrijan Liso dva minuta kasnije isključen iz igre zbog drugog žutog kartona.
I Vinisijus Žunior imao je svoj "šou" na ovom meču. U 94. minutu utakmice silom je vukao po trafi igrača Hetafea, koji je dobio udarac od Kareras. Smatrao je Vinisijus da protivnik simulira, pa je dotrčao i vukao ga kako bi ustao. Zbog toga je odmah zaradio žuti karton.
Međutim, to nije sve. Po završetku meča ponovo je bio u centru pažnje, pošto je pokušao fizički da se obračuna sa Alanom Njomom. Igrač Hetafea je pobedu slavio ispred klupe Reala, što se nimalo nije dopalo Vinisijusu - krenuo je odmah ka rivalu, ali članovi stručnog štaba i saigrači su uspeli da spreče fizički obračun.