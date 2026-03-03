Slušaj vest

Alvaro Arbeloa je upisao novi poraz na klupi Real Madrida, već četvrti za manje od dva meseca i u potpunosti je preuzeo odgovornost za kiks protiv Hetafea.

Real Madrid je sinoć vezao drugi uzastopni poraz, pa je sada Barselona koja je nedavno bila u "minusu", sada stigla do +4 u odnosu na najvećeg rivala.

Statistika kaže da Arbeloa ima veći procenat poraza nego Ćabi Alonso, jer je na 13 utakmica izgubio čak četiri puta, dok je njegov prethodnik upisao šest na 34 meča.

Alvaro Arbeloa je u potpunosti preuzeo odgovornost za jalovu igru u fazi napada protiv niskog bloka koji je zaštitni znak Hosea Bordalasa.

"U potpunosti preuzimam odgovornost za ovaj poraz i toga sam sam svestan. Ali, verujem da smo pobedili, to ne bi bilo nezasluženo. To što nam nedostaju Embape i Belingem nisu izgovori, mi smo Real Madrid. La Liga i dalje nije gotova, u igri je 36 bodova i borićemo se do samog kraja. To je samo četiri boda, možemoda ih stignemo. Mi smo Real Madrid", rekao je Arbeloa.

On je ipak bio i kritičan prema igri svojih izabranika.

"U kreiranju akcija donosili smo one najlakše odluke, davali smo loptu Vinisijusu i čekali da on nešto uradi. Moramo da pronađemo drugi način da budemo opasni u napadu. I dalje tvrdim da imamo odlične igrače i da ćemo igrati mnogo bolje. Jer znamo da to moramo", istakao je Arbeloa.

Inače, zanimljivo je to da je Real Madrid sa Arbeloom prekinuo neke pozitivne tradicije. Prošlog vikenda izgubio je od Osasune u Pamploni prvi put posle 15 godina, dok je sada poražen od Hetafea na svom terenu posle 18 godina.

Ne treba zaboraviti ni poraz od Albasetea u Kupu kralja, na Arbeloinom debiju, jer je to bila prva pobeda u istoriji španskog drugoligaša nad Real Madridom.

Sve u svemu, Alvaro Arbeloa za sada ne pokazuje da ume da bude za kormilarom ovog broda na kom bi svako da bude kapetan pored kapetana.

