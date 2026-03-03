Slušaj vest

Haos na bliskom istoku odrazio se i na sport, te se mnogobrojni sportisti iz zemalja koje su zahvaćene ratom ili im preti ratno stanje, vraćaju svojim domovima.

Praćenje letova na internetu dalo je jedan podatak koji je kod mnogih izazvao sumnju da je Kristijano Ronaldo napustio Saudijsku Arabiju usred noći. Prema podacima sajta Flightradar24, privatni avion Kristijana Ronalda "Bombardier Global Express" poleteo je oko 20 časova, a sleteo nešto pre 1 ujutru u Madrid.

Američka ambasada u saudijskoj prestonici pogođena je sa dva drona tokom noći, dok su iranski državni mediji tvrdili da je komandno-štabna zgrada u Bahreinu takođe uništena, te mnogi misle da je Ronaldo sa porodicom otišao iz Saudijske Arabije.

Avion je leteo preko Egipta i Sredozemnog mora pre nego što je stigao u Španiju, ali podatka ko je sve bio u njemu i dalje nema.

Ronaldov avion, koji je personalizovan njegovim logotipom, kao i nalepnicama sa njegovom siluetom u prepoznatljivom slavlju gola, poslednji put pre ovoga leteo je 27. februara kada je Ronaldova verenica Georgina Rodrigez išla do Milana i vratila se istog dana.

Šta vi mislite, da li je Kristijano Ronaldo napustio Saudijsku Arabiju ili je u njegovom avionu bio neko drugi? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

