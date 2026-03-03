Slušaj vest

OFK Beograd šokirao je u nedelju u Humskoj Partizan, pobedivši ga rezultatom 2:1. Apsolutni junak te utakmice bio je veteran Milan Rodić sa dva lepa gola.

Može se slobodno reći da je ceo tim OFK Beograda odigrao hrabru i kvalitetnu utakmicu protiv Partizana, posebno u odbrani kojom je komandovao mladi defanzivac Aleksej Vukičević.

Fudbaleri OFK Beograda slave pobedu nad Partizanom Foto: www.ofkbeograd.com

Veliki su klub, ali...

OFK Beograd pobedio je Partizan u nedelju, iako su crno-beli na domaćem terenu u Humskoj slovili kao veliki favoriti.

- Ne umanjujem to da su veliki klub, ali ne bih se složio da su bili favoriti, što je rezultat i pokazao… Nismo ušli u utakmicu kako je trebalo, pa su nas malo poremetili sa golom koji su postigli. Ali, izjednačili smo u pravom trenutku, pa smo u drugom poluvremenu dobili vetar u leđa i pokazali kvalitet - rekao je za Kurir Aleksej Vukičević.

Mladi defanzivac odigrao je dobru utakmicu. Statistički parametri kažu da je dobio najveću ocenu.

- Zadovoljan sam kako sam odigrao utakmicu. Naravno, uvek može bolje i težim ka tome… Iskreno, ne pratim baš ocene na raznim specijalizovanim portalima, ali svakako lepo je kad čuješ takve stvari.

Aleksej Vukičević Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Povreda je prošlost

Aleksej Vukičević imao je tešku povredu zgloba prošle sezone. Oporavak je dugo trajao.

- Da, imao sam tešku povredu. Bio je to veoma težak trenutak za mene. Svakako je bilo naporno oporaviti se, pre svega veoma teško psihički. Ali, nadam se da na terenu pokazujem da je povreda prošlost.

Fudbaleri OFK Beograda ove sezone na terenu pokazuju da klub opet ima ambicije da se domogne Evrope. Prošle sezone administrativni problemi uslovili su da klub sa Karaburbe ostane bez kvalifikacija za Ligu konferencije.

- Trenutni cilj nam je samo da budemo u plej-ofu Superlige. A, mi ćemo svakako dati sve od sebe da izborimo i Evropu. Siguran sam da kvalitetom to zaslužujemo.

Aleksej Vukičević fudbaler OFK Beograda slavi pobedu nad Partizanom u Humskoj Foto: www.ofkbeograd.com

Posvećeni Damjanović

Ove zime za trenera OFK Beograda stigao je Jovan Damjanović. Poznat je kao čovek čije ekipe igraju direktan, moderan i brz fudbal.

- Mnogo mi se sviđa kao trener. Ima odličnu komunikaciju sa igračima, što je meni na prvom mestu. Fenomenalan rad i mnogo posvećenosti, tako bih ga opisao. Dosta pomaže nama mlađim igračima i nadam se da mu to sve vraćamo na terenu.

Aleksej Vukičević je Zvezdino dete, pa smo ga pitali razmišlja li o povratku na Marakanu.

- Ne razmišljam o tome! Fokus mi je samo na OFK Beogradu, jer sam ovaj klub mnogo zavoleo. Mogu vam reći da mi je Ofka "ušla pod kožu". Zahvalio bi se ovom prilikom našim navijačima na velikoj podršci na stadionu Partizana.

Aleksej Vukičević u dresu Crvene zvezde u omladinskoj Ligi šampiona Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Liga šampiona lepa uspomena

Crvena zvezda imala je sjajnu generaciju 2005. u svojoj omladinskoj školi. Iz nje je potekao i Aleksej Vukičević, a u toj klasi su i Jovan Mijatović, Kosta Nedeljković, Jovan Šljivić, Mateja Bubanj, Stefan Marinković, Marko Nikolašević, Luka Lečić, Mateja Radonjić, Luka Stojsavljević... Treneri su im bili Slađan Nikolić i Zoran Rendulić. Igrali su omladinsku Ligu šampiona.

- Odrastao sam u tom klubu, u sećanju mi je najviše ostala ta Liga šampiona koju smo igrali i pokazali da je generacija 2005. mnogo taletovana. Iz te klase dosta fudbalera je napravilo velike transfere i znam da ih čeka velika budućnost.

Poslednjih godina veliki broj mladih fudbalera rano odlazi iz Srbije u Evropu.

- Kao što sam već rekao, fokusiran sam na OFK Beograd, dobre rezultate i svoju dobru igru. A, što se tiče moje budućnosti, cilj mi je da igram u nekoj od "liga petice" - zaključio je Aleksej Vukičević.