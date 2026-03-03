Slušaj vest

Bivši fudbaler Partizana, Stefan Aškovski, uspeo je da se evakuiše iz Irana, koji je u poslednjih nekoliko dana meta napada SAD i Izraela.

Reprezentativac Severne Makedonije trenutno je u Turskoj, gde je napustio klub Mes Rafsanjan. Još nije odlučeno hoće li ostati u Turskoj ili se vratiti u Severnu Makedoniju, pa je to novi problem za Ašikovskog. Naravno, mnogo manji od onog oko napuštanja Irana.

On je u Iranu igrao tokom napetih političkih momenata koji su rezultovali ratnim zbivanjima, ali je uz pomoć međunarodnih kontakata i ambasade uspeo da napusti zemlju bezbedno. 

Aškovski je dete Partizana, ali se nije naigrao u prvom timu. Na tri meča je postigao dva gola, ali nije dobio konkretniju šansu u Humskoj. 

Tokom karijere nosio je i dresove Donjeg Srema, Napretka i Škendije. Za reprezentaciju Makedonije je zabeležio 40 nastupa.

Aplauzi navijača Partizana za Gajasa Zahida Izvor: MONDO/Dušan Ninković