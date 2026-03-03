Slušaj vest

Trener fudbalera Flamenga Filipe Luis smenjen je sa te funkcije samo nekoliko sati pošto je taj brazilski klub pobedio sa 8:0 i plasirao se u finale šampionata Karioka.

"Flamengo se zahvaljuje bivšem igraču i treneru na svemu što je uradio tokom boravka u Flamengu. Klub mu želi uspeh i sreću u nastavku profesionalne karijere", navodi se u saopštenju kluba, preneli su danas britanski mediji.

Flamengo je sa Luisom na klupi osvojio ukupno sedam trofeja otkako je zamenio bivšeg selektora Titea u septembru 2024. godine. Među tim trofejima je i Kup Libertadores i titula šampiona Brazila.

Taj klub je, međutim, izgubio dva uzastopna finala 2026. godine, u Superkupu Brazila i Rekopa Sudamerikani prošlog meseca. ; Ipak, nakon što je savladao Madureiru sa ukupnih 11:0, Flamengo će se boriti za treću uzastopnu titulu regionalnog prvenstva Karioka sa Fluminenseom, ali bez bivšeg defanzica Čelsija na klupi.

Beta