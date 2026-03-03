HRVAT ŠOKIRAO REČIMA U SARAJEVU! SPOMINJAO SILOVATELJE, NJEGOVA SKANDALOZNA PORUKA ODZVANJA REGIONOM! Evo kome se direktno obratio: "Zna to cela javnost..."
Šef stučnog štaba Zrinjoskog iz Mostara Igor Štimac ponovo je u centru pažnje regionalne fudbalske javnosti.
Nakon trijumfa nad Željezničarom u Sarajevu rezultatom 3:1, Štimac je bez zadrške uputio oštre reči ka Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, tačnije Disciplinskoj komisiji.
U izjavi posle meča naglasio je da smatra kako je Zrinjski najbolji tim u ligi, uprkos činjenici da na tabeli zaostaje šest bodova za Borcem iz Banjaluke.
- Zna to cela javnost, neću ja to govoriti, ali neću dati nekim silovateljima da me kazne - rekao je Štimac.
Hrvatski stručnjak već je bio na udaru pomenutog tela, koje ga je sankcionisalo zbog isticanja ustaškog pozdrava „Za dom spremni“, ali i zbog javnih tvrdnji da arbitri guraju Borac ka šampionskoj tituli.
Ipak, ni ranije novčane kazne nisu utišale njegov ton. Nastavio je bez zadrške da iznosi stavove i polemiše sa fudbalskim strukturama, a i njegovo poslednje obraćanje jasno pokazuje da od oštrog rečnika i direktnih poruka ne namerava da odustane.