Hurceler je, na konferenciji za novinare pred duel sa Arsenalom, upitan zašto je toliko negativnosti oko Arsenalove taktike i postizanja golova iz prekida.

"Za mene je važnije da se napravi jasno pravilo koliko vremena možete da potrošite na korner, aut, na slobodan udarac, jer mislim da to niko ne prepoznaje, ali kada Arsenal ima korner ponekad potroše više od jednog minuta samo da ga izvedu", rekao je Hurceler, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Uprkos kritikama zbog načina na koji Arsenal "troši" vreme kod prekida, Hurceler je rekao da Brajton mora da uči od tog tima i da poboljša način na koji se brani i napada kod prekida.

"Moramo biti veoma efikasni u postizanju golova, moramo biti efikasniji u stvaranju šansi iz kornera i slobodnih udaraca i uvek pokušavati da ih dobro branimo jer je to trenutno veliki trend u ligi i definitivno moramo da se prilagodimo tome", rekao je trener Brajtona.

Utakmica između Brajtona i Arsenala, u okviru 29. kola Premijer lige, na programu je sutra od 20.30 časova.

Arsenal je prvi na tabeli Premijer lige sa 64 boda, odnosno ima pet više od Mančester sitija, dok je Brajton na 11. poziciji sa 37 bodova.