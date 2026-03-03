Slušaj vest

Neki događaji se ne gledaju – oni se dožive. FIFA World Cup 2026™ donosi atmosferu koju je teško opisati: huk tribina, zastave u bojama reprezentacija i onaj trenutak kad celi stadion ustane na noge. A kada ste baš vi tamo, na nokaut fazi i polufinalu, svaka sekunda postaje deo priče koju prepričavate godinama.

Visa i NLB Komercijalna banka ove godine donose uzbuđenje svim ljubiteljima fudbala i putovanja! Počinje nagradna igra koja vam donosi priliku da osvojite nezaboravno iskustvo - putovanje na utakmice FIFA World Cup 2026™.

Tri najsrećnija korisnika Visa NLB kartica osvojiće putovanje za dve osobe na utakmicu grupne faze FIFA World Cup 2026™ između Francuske i Senegala, koja se igra u Njujorku 16. juna. Pored glavnih, obezbeđeno je i 60 drugih vrednih i nedeljnih nagrada.

Kako učestvovati?

Učešće je jednostavno - plaćajte lako i bezbedno putem svog digitalnog novčanika jer vas svaka transakcija približava prilici da uživo osetite atmosferu najvećeg fudbalskog događaja na svetu.

Nagradna igra je već počela, a svakim plaćanjem digitalnom Visa NLB karticom putem wallet-a do 7. marta 2026. godine u 23.59h otvara vam se mogućnost za glavne i nedelje nagrade. Uz to, nephodno je da popunite i online prijavu, i to tako što unesete sledeće podatke: ime i prezime, datum i godina rođenja, kontakt telefon.

Šta možete osvojiti?

Tri glavne nagrade su paket aranžmani za dve osobe za meč grupne faze FIFA World Cup 2026™ u Njujorku, a pored toga svake nedelje možete osvojiti 60 drugih vrednih nagrada: sportski set (ceger, kačket, termos, power bank) ili oficijelnu fudbalsku loptu predstojećeg Svetskog prvenstva FIFA World Cup 2026™.

Dobitnici nedjeljnih nagrada biće proglašavani svakog utorka, dok će veliko završno izvlačenje za glavne nagrade biti održano 17. marta 2026. godine, dana koji može da vam promeni planove za leto.

Nagradna igra je već počela i traje do 7. marta 2026.

Više informacija o nagradnoj igri, nagradama i svim pogodonostima Visa NLB kartica dostupno je na www.nlbkb.rs/nagradnaigra.