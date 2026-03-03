Slušaj vest

Real Madrid je doživeo dva vezana poraza u La Ligi i Barseloni dopustio da sa -2 ode na +4, a samo nekoliko sati posle poraza od Hetafea, iz prestonice Španije stižu bombastične vesti o pojačanjima.

I to baš od dobro poznatog PR-a Fabricija Romana, koji je lansirao dve vesti, a to je da su mete Real Madrida - Rodri i Niko Šloterbek.

Zanimljivo je to da ovo nije tajna, da se već neko vreme spekuliše da bi Španac i Nemac mogli da dođu, ali da se ipak iskoristio tajming za ponovno plasiranje "novih" informacija.

Fabricio Romano je noćas preneo da je Rodri velika želja većine članova uprave Real Madrida, te da njegov transfer nije nemoguć u letnjem prelaznom roku. U prilog tome ide činjenica da je Rodri od leta u poslednjoj godini ugovora, te da nema naznaka da će potpisati novi sa Mančester sitijem.

1/5 Vidi galeriju Rodri Foto: Harvey Murphy / Zuma Press / Profimedia, ADAM VAUGHAN/EPA, Bradley Ormesher / News Licensing / Profimedia

Takođe, ne treba zaboraviti da se Real i Siti sastaju naredne sedmice u prvom meču osmine finala Lige šampiona, te je i ovo Perezov način da "uzburka" strasti pred međusobni duel sa "građanima".

Isti scenario je i u Dortmundu - Niko Šloterbek na leto ulazi u poslednju godinu ugovora i ne pregovara o nastavku saradnje sa Borusijom. Romano ističe da su skauti Real Madrida nekoliko puta pratili Nemca u proteklih nekoliko sedmica i da je Šloterbek sada prva meta Florentina Pereza.

Cene nisu poznate, ali mediji spekulišu da će i Rodri i Šloterbek na popustu koštati po 50.000.000 evra.

Da li su to prave i glavne mete Reala za leto 2026. godine?

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: