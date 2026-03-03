Slušaj vest

Vreme staje u Novom Pazaru kada igra fudbalski klub, a zamislite šta će biti u četvrtak kad nam u goste dođe Crvena zvezda!

Ovom rečenicom počeo je razgovor za Kurir Nenad Lalatović, trener Novopazaraca, pred utakmicu dva kluba u četvrtfinalu Kupa Srbije, 5. marta od 14.45 časova.

Nenad Lalatović slavi pobedu Novog Pazara nad Vojvodinom u Novom Sadu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ovacije od strane đaka iz škole

Nenad Lalatović nikada nije krio emociju prema Crvenoj zvezdi, ali kad god je vodio neki tim protiv crveno-belih uvek je davao maksimum i ponašao se kao profesionalac.

- Specifična utakmica kada sam ja u pitanju, kako za mene, tako i za celu Srbiju. Ponikao sam u Zvezdi, bio kapiten svih mlađih selekcija, posle i prvog tima, zatim bio trener... I zbog toga je Zvezda bila i biće moja fudbalska majka. Ali, to sada nema veze. Uvek ću ukazivati ogromno poštovanje za Zvezdu, ali - rekao je Nenad Lalatović, kada su ga prekinuli povici:

- Lalate majstore! Lalate legendo!

Uzvraća Lala pozdrave, zahvaljuje:

- Kako je u školi? Jeste li dobro - čujemo da poručuje, pa ga pitamo šta se dešava:

- Upravo sam prolazio pored škole, pa mi deca sa prozora dobacuju. Tako vam je ovde, gde god da krenem, ili se okrenem, zaustavljaju me ljudi. Ovo je moj grad.

Nenad Lalatović posle pobede Novog Pazara nad Vojvodinom u Novom Sadu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zvezdin budžet i prozivka sudije

Da se vratimo utakmici sa Crvenom zvezdom u četvrtak.

- Biće to težak meč! Zvezda je apsolutni favorit! Videlo se kako igraju protiv Malema, pa protiv Lila... Zaslužili su da prođu Francuze, a ne da ispadnu. Nepravda. Ali, mi imamo pravo da se nadamo. Kao što je Bode Glimt izbacio Inter. Niko ne može da nam zabrani da sanjamo i maštamo da izbacimo veliku Crvenu zvezdu. Da li ćemo u tome uspeti, videćemo... Crvena zvezda ima dva tima, imaju ogromne rotacije i to petorice igrača... Naš budžet je 1,5 miliona evra, njihov 30 puta veći.

- E, sad, moram još nešto da kažem. Video sam sudiju, neću da komentarišem, ali on je iz Lovćenca (Danilo Nikolić op.a.). I to me je malo začudilo, ali sam siguran da će svoj posao odraditi kako treba. Zna to Domeniko Mesina, on ga je delegirao. Da se razumemo, ovaj momak ima lepu budućnost kao sudija, mislim da ga je Mesina birao kako bi sudio pošteno i napredovao. Iako je iz Lovćenca. Neka sudije budu neprimetne i sve će biti dobro. Da pobedi onaj, ko bude bolji.

Uzeo ga Nenad Lalatović na zub - Danilo Nikolić Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Paralela - Terzić kao Džajić

Novi Pazar protiv Crvene zvezde igra kod kuće, očekuje se pun stadion.



- Apelujem na naše navijače, da sve bude fer i korektno, da ne bude incidenata. Da stadion bude pun, da lep i sportski ambijent pošaljemo iz Novog Pazara. Navijači su naš 12. igrač, neka navijaju vatreno, ali fer. Da uživamo u fudbalu. Molim naše navijače da navijaju sportski, jer su nam potrebni u našim sledećim utakmicama. Bilo bi mi mnogo krivo da u narednih pet ili šest utakmica ostanemo bezu njihove podrške. Mi smo porodica, navijači, igrači, rukovodstvo, grad... Svi mi, samo zajedničkim snagama možemo doći do nečega u prvenstvu i kupu... Ako prođemo Zvezdu bićemo heroji, a ako ne prođemo, ništa nećemo izgubiti. I to već danima govorim mojim fudbalerima. Sve zasluge za ovo što smo dosad uradili idu na njihov račun, a ne na ime i prezime Nenada Lalatovića.

Crvena zvezda ima nekoliko fudbalera koji jednim potezom mogu da reše meč, a uz to jaki su i kao kolektiv.

- Crvena zvezda je sila. Imaju timčinu! Zvezdan Terzić je napravio moćnu Crvenu zvezdu. Voleo ga neko, ili ne, ali to je tako, i to mora da se kaže. Terzić je najuticajniji čovek u srpskom fudbalu. Ono što je nekada radio i bio Dragan Džajić, sada je to Zvezdan Terzić. O Crvenoj zvezdi ne treba da trošim reči. Toliko su dobri i kvalitetni, igraju Superligu sa 50 odsto svojih mogućnosti i pobeđuju. Zvezda je godinama iznad Dinama iz Zagreba, koji je u regionu bio najbolji, ali već godinama više nije. Niko ne može da se poredi sa Zvezdom.

Navijači Novog Pazara ispuniće tribine do poslednjeg mesta na stadionu protiv Crvene zvezde Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

U Zvezdi nije bilo struje

Potom je Nenad Lalatović napravio malu digresiju.

- Kada sam došao za trenera u Crvenu zvezdu, u junu 2014. godine, nije bilo vode, struje, plate... Sada je to na mnogo višem nivou i neka tako i ostane. Zvezdine navijače, fudbalere, ljude iz kluba mnogo poštujem i to treba da se zna.



- Gde si Lalo - čujemo da ga opet zaustavljaju ljudi i ljube, kako sviraju automobili:

- Rekoh vam, tako vam je ovde kad god izađem u grad. Ovde se osećam kao nikada u životu... Svi me pozdravljaju, ljube, viču "Lalate majstore"... Trube mi automobili, mašu... Osećam, se voljeno ovde, primio me Novi Pazar raširenih ruku. Divni su ljudi, žive za klub.

Ceni ga i poštuje Nenad Lalatović - Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Deki, neka te klinci nadmaše

Nenad Lalatović će u četvrtak nasuprot sebe imati Dejana Stankovića, čoveka kojeg poznaje dugi niz godina.

- Deksa ima toliko kvalitetne igrače, da može da igra u bilo kakvim formacijama. Ima 23 podjednako kvalitetna igrača. Dejan je jedan od naših najboljih stručnjaka što je pokazao prethodnih godina. Čestitam mu ovom prilikom. Videli smo da je rezultate imao i u Ferencvarošu i moskovskom Spartaku. Imao lepe periode, uzimao trofeje. Znamo se nas dvojica od malih nogu, od naše sedme godine...

- Igrali smo zajedno. Znaju nam se i porodice, samo reči hvale za Stankoviće. Voleo bih da njegovi sinovi Filip i Aleksandar budu bolji od njega. To se posebno odnosi na ovog malog iz Briža, jer je ovaj stariji golman. Aleksandar je neverovatan i navijam za njega da nadmaši tatu i bude uspešniji od njega.

1/12 Vidi galeriju Nenad Lalatović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport

Neka bolji pobedi

Kup Srbije poseban je izazov za Nenada Lalatovića.

- Mislim da bi za Srbiju bilo dobro da neko dugi osvoji kup, sem Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine. Mislim da bi se obradovali mnogi. Želim to Novom Pazaru, sa ili bez mene. Nigde nisam video da staje život kad igra neki klub, a to se dešava u Novom Pazaru. To je neverovatno. E, sad Kup utakmica je jedna. Pobeđuje onaj ko je bolji, i ko ima bolji dan i bolji momenat. Plus Božja volja.

- Meni je najbitnije... Kao što je Deki rekao protiv Lila, da je video da engleski sudija jedva čeka da ošteti Zvezdu... Da se to ne desi nama u četvrtak. Želim samo pošteno suđenje. Ništa više... Neće biti smak sveta ako Zvezda izgubi od Novog Pazara, a biće normalno ako pobede - objasnio je Nenad Lalatović.