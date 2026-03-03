Slušaj vest

Fudbalski klub Liverpul je krajem zimskog prelaznog roka dogovorio transfer francuskog štopera Žeremija Žakea iz Rena za 80.000.000 evra.

Ovaj momak će ekipu pojačati na leto. Ono što je u njegovom slučaju negativno jeste povreda ramena koju je doživeo na prvoj utakmici za Ren po ozvaničenju transfera u Liverpul i to će ga odvojiti od terena maltene do kraja sezone.

Tu negde bi trebalo da se vrati i italijanski štoper Đovani Leoni kog je aktuelni šampion Engleske doveo iz Parme prošlog leta za 31.000.000 evra, ali je on na debiju pokidao prednje ukrštene ligamente kolena i nije igrao od tada.

Kako je još uvek neizvesno hoće li Ibrahima Konate ostati ili će se pri isteku ugovora preseliti u Real Madrid, klub razmatra dalje korake ka pravljenju stabilne odbrane za budućnost.

Stoga krajičkom oka prate dešavanja u Leverkuzenu gde igra njihovo čedo Džarel Kuansa kog su letos prodali za 35.000.000. Oni su u dogovor ubacili klauzulu prema kojoj mogu da ga vrate na "Enfild" za 80.000.000 evra i to je scenario koji je moguć već u narednom prelaznom roku, javlja Patrik Berger sa nemačkog Skaja.

1/4 Vidi galeriju Džarel Kuansa Foto: Oliver Kaelke / DeFodi Images / Profimedia, Celina Leiers / imago sportfotodienst / Profimedia

Kuansa je prošao kroz Liverpulovu akademiju i debitovao kod Jirgena Klopa. U prvom timu je nastupio 58 puta uz tri pogodka i tri asistencije. Briljira u Bajeru u ovoj sezoni u kojoj je nastupio u 32 navrata i dao četiri gola.

Kurir Sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: