Slušaj vest

Nekadašnji evropski šampion sa reprezentacijom Italije Marko Verati mogao bi ovog meseca, nakon nepune tri godine, da se vrati u državni tim Azura pošto selektor Đenaro Gatuzo razmišlja da ga pozove za predstojeći baraž za Svetsko prvenstvo.

Prvotimac katarskog Al-Duhaila, koji je svojevremeno slovio za jednog od darovitnijih u svojoj generaciji, poslednji meč za Azure odigrao je još u junu 2023. godine kada je njegov tim slavio protiv Holandije u borbi za treće mesto Lige nacije.

Taj period se poklopio sa njegovim odlaskom iz evropskog fudbala pa od tada više nije dobijao pozive selektora jedne od najjačih evropskih reprezentacija.

Marko Verati u dresu reprezentacije Italije Foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO, EPA/CARMELO IMBESI, Ciro Fusco / Zuma Press / Profimedia

Bez obzira na to što je poslednji takmičarski meč odigrao još pre mesec i "kusur" dana, Verati je u kontaktu sa Gatuzom, koji bi mogao da ga pozove za predstojeće martovski okupljanje.

Italija će najpre u polufinalu baraža za Mundijal igrati protiv Severne Irske 26. marta, a ukoliko pobedi u finalu će se sastati protiv boljeg iz okršaja Velsa i Bosne i Hercegovine.

Finale je na programu 31. marta, a ukoliko izbori plasman na Mundijal, Verati bi mogao da izbori učešće na svom tek drugom Svetskom prvenstvu.

Prethodno je igrao još 2014. godine i Brazilu, kada je njegov tim učešće završio još u grupnoj fazi.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalSKINUO SE ZLATAN IBRAHIMOVIĆ! Slavni fudbaler napravio lom na Ibici - Marka šutnuo u glavu, sve gledala cica u crvenim tangicama (FOTO)
Zlatan Ibrahimović, Marko Verati i Džesika Verati
FudbalAU, KAKVA BI OVO BOMBA BILA - VERATI SE VRAĆA NA "ČIZMU"? Slavni fudbaler će ponovo igrati u Italiji? Evo koji klub je zagrizao za njega!
profimedia0608488810-1.jpg
FudbalMARKOVA SUPRUGA ZAPALILA POZNATA LETOVALIŠTA! Kažu da je najlepša žena fudbalera, a SVET STANE kada ovakva izađe na plažu (FOTO)
232396488-170020748434286-7553927401787387021-n.jpg
FudbalSLAVNI FUDBALER OPLJAČKAN DO GOLE KOŽE NA IBICI! Italijanu odneli 2,9 miliona evra! Nikom nije jasno zašto je poneo TOLIKI NOVAC!
profimedia0699240302.jpg

 BONUS VIDEO:

PSŽ, navijači, Liga šampiona, bakljada Izvor: Kurir sport