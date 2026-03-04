OVO JE ČOVEK KOJI JE PREPORODIO NENADA LALATOVIĆA: Poznati trener sa njim igra fudbal: On je nazaslužniji...
Nenad Lalatović veruje da fudbaleri Novog Pazara mogu da iznenade Crvenu zvezdu u četvrtak i izbore plasman u polufinale Kupa Srbije.
Otkada je stigao u Novi Pazar, Nenad Lalatović postao je omiljena ličnost u gradu. Uz to preporodio je fudbalski klub, koji sa njim na čelu ima tri pobede iz tri utakmice, protiv OFK Beograda, Vojvodine i TSC. I četvrti su na tabeli Superlige.
Nenad Lalatović otkriva za Kurir da je često u manastiru Đurđevi Stupovi, koji se nalazi u blizini Novog Pazara.
- U ponedeljak veče sam igrao sam fudbal u balonu sa ocem Gavrilo, igumanom manastira. On je moj duhovnik, mnogo mi znači što provodim vreme sa njim. Uradio je mnogo za Đurđeve Stupove. Svake nedelje spavam po jednu noć u manastiru, a onda idem na liturgiju - rekao je Nenad Lalatović.
Trener fudbalera Novog Pazara takođe je otkrio da upražnjava Veliki i Časni post, te da mu svaki boravak u manastiru mnogo prija.
- Sada postim, prvi put ceo post u životu. Nikada to nisam radio ranije. Ovde sam pronašao svoj mir, lepo mi je, zadovoljan sam. Moram da kažem da boravak u manastiru Đurđevi stupovi i razgovori sa ocem Gavrilom utiču na moj duhovni mir i psihu - zaključio je Nenad Lalatović.
Manastir Đurđevi Stupovi u Starom Rasu, jedan od najstarijih manastira u nekadašnjem prestonom području srednjevekovne Srbije, koji je podigao Stefan Nemanja u prvim godinama posle stupanja na presto velikog župana, u 12. veku. Svojom siluetom dominira dolinama Raške i Deževe. Nalazi se oko četiri km severozapadno od Novog Pazara.
Silueta jedne impozantne kupole posađene na moćno postolje stubaca, lukova i zidova izgleda veličanstveno - vidi se sa desetine kilometara daljine. Manastir je podignut na samom vrhu istaknutog uzvišenja, a osobena arhitektura crkve Svetog Đorđa sa dve kule zvonika - stlpa - odredila je kasniji naziv i crkvi i manastiru - Đurđevi Stupovi.