Slušaj vest

Nenad Lalatović veruje da fudbaleri Novog Pazara mogu da iznenade Crvenu zvezdu u četvrtak i izbore plasman u polufinale Kupa Srbije.

Otkada je stigao u Novi Pazar, Nenad Lalatović postao je omiljena ličnost u gradu. Uz to preporodio je fudbalski klub, koji sa njim na čelu ima tri pobede iz tri utakmice, protiv OFK Beograda, Vojvodine i TSC. I četvrti su na tabeli Superlige.

Nenad Lalatović posle pobede Novog Pazara nad Vojvodinom u Novom Sadu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nenad Lalatović otkriva za Kurir da je često u manastiru Đurđevi Stupovi, koji se nalazi u blizini Novog Pazara.



- U ponedeljak veče sam igrao sam fudbal u balonu sa ocem Gavrilo, igumanom manastira. On je moj duhovnik, mnogo mi znači što provodim vreme sa njim. Uradio je mnogo za Đurđeve Stupove. Svake nedelje spavam po jednu noć u manastiru, a onda idem na liturgiju - rekao je Nenad Lalatović.

Nenad Lalatović sa igumanom Gavrilom, starešinom manastira Đurđevi stupovi u Rasu Foto: Privatna arhiva

Trener fudbalera Novog Pazara takođe je otkrio da upražnjava Veliki i Časni post, te da mu svaki boravak u manastiru mnogo prija.

- Sada postim, prvi put ceo post u životu. Nikada to nisam radio ranije. Ovde sam pronašao svoj mir, lepo mi je, zadovoljan sam. Moram da kažem da boravak u manastiru Đurđevi stupovi i razgovori sa ocem Gavrilom utiču na moj duhovni mir i psihu - zaključio je Nenad Lalatović.

Manastir Đurđevi Stupovi Foto: Pavel Dudek / Alamy / Profimedia

Manastir Đurđevi Stupovi u Starom Rasu, jedan od najstarijih manastira u nekadašnjem prestonom području srednjevekovne Srbije, koji je podigao Stefan Nemanja u prvim godinama posle stupanja na presto velikog župana, u 12. veku. Svojom siluetom dominira dolinama Raške i Deževe. Nalazi se oko četiri km severozapadno od Novog Pazara.

Silueta jedne impozantne kupole posađene na moćno postolje stubaca, lukova i zidova izgleda veličanstveno - vidi se sa desetine kilometara daljine. Manastir je podignut na samom vrhu istaknutog uzvišenja, a osobena arhitektura crkve Svetog Đorđa sa dve kule zvonika - stlpa - odredila je kasniji naziv i crkvi i manastiru - Đurđevi Stupovi.