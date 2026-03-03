Slušaj vest

Haland je prošlog vikenda zbog lakše povrede propustio utakmicu protiv Lidsa (1:0), a Gvardiola nije želeo da otkrije kakav problem ima norveški napadač. To je bila prva utakmica u Premijer ligi koju je Haland propustio ove sezone.

"Oseća se mnogo bolje, juče nismo trenirali. Odlučićemo danas. Isto je i za Nika (O'Rajlija), odlučićemo posle treninga", rekao je Gvardiola novinarima, preneo je Skaj.

Haland je postigao 29 golova u svim takmičenjima ove sezone.

Siti je drugi na tabeli sa 59 bodova, pet manje i utakmicom manje od vodećeg Arsenala. Forest je 17. sa 27 bodova i nalazi se na dva boda od zone ispadanja.

Erling Haland Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Premijer liga je toliko teška. Uvek sam govorio da ne treba suditi o ekipama prema poziciji na tabeli, nikada. Znam kvalitete Foresta", naveo je Gvardiola.

Siti ulazi u ključan deo sezone i borbe za titulu u Premijer ligi, a ovog meseca igraće i protiv Real Madrida u osmini finala Lige šampiona.

"Privilegija je u martu biti ovde, mi smo u takmičenjima. To je san. Srećni smo. U redu, znajući da je ostalo još 10 utakmica u Premijer ligi, dve protiv Madrida, utakmica protiv Njukasla u FA kupu, dobro je biti ovde. Jedino što me zanima je sutrašnja utakmica protiv Foresta", rekao je Gvardiola.

