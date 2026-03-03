Slušaj vest

Istorijsko četvrtfinale Kupa Srbije igra RFK Grafičar protiv šabačke Mačve, u duelu u kom se “ljubičasti” sa Senjaka nadaju da će moći da nastave sa serijom pobeda i plasiraju se među četiri najbolje ekipe u ovom takmičenju. Utakmica je na programu u sredu od 18h, igra se na našem najvećem stadionu, “Rajko Mitić”, a ulaz je slobodan (kapija 4 na zapadnoj tribini).

“Drago nam je što smo domaćini protiv Mačve i što ćemo da igramo na travi “Marakane”. To je dodatni motiv za sve naše igrače, jer sam ambijent na stadionu gde su se igrale neke od najvećih i najznačajnijih utakmica u istoriji srpskog fudbala je takva da nam daje vetar u leđa. Voleo bih da dođe što više ljubitelja fudbala da uživa u ovom susretu, protiv tima koji je jedan od glavnih pretendenata da uđe ove godine u Superligu”, poručuje Marko Neđić, šef stručnog štaba RFK Grafičar.

Grafosi i Mačva odmeriće snage po treći put ove sezone.

“U avgustu smo pobedili 3:1 u Šapcu, a onda u novembru 2:0 kod kuće. Međutim, to ništa ne mora da znači, jer su oni izuzetan tim i svakog mogu da dobiju. Opet, mi smo fokusirani isključivo na svoj sastav, i na naše mogućnosti. Sigurno da su nam očekivanja najveća i da se uobičajeno spremamo za ovaj susret, iako ovo je malo i posebna situacija jer se igra na jednu utakmicu. Tako da ćemo sve svoje raspoložive snage da usmerimo ka tome da prođemo u kupu što dalje moguće. Uz našu igru, koncentraciju, ako momci ispune sve kao i do sada što se dogovorimo, sigurno da očekujemo i želimo tu pobedu”, dodaje Neđić.

Grafičar je u prvom kolu Kupa savladao favorizovanog superligaša TSC sa 2:0, a potom, u narednoj rundi i Radnički iz Niša još ubedljivijim rezultatom 3:0. Mačva je dobila Partizan 2:0, a u osmini finala je izbacila IMT 2:1.

Preostali parovi četvrtfinala Kupa Srbije su Jedinstvo Ub - Zemun, Vojvodina - Trajal Kruševac, Novi Pazar - Crvena zvezda.