Komemoracija sjajnom čoveku koji je sa crno-belima osvojio dve šampionske titule i Mitropa kup održana je u foajeu svečane lože na stadionu.

Prisutnima su se obratili njegov saigrač i prijatelj, Predrag Tomić, kao i Goran Kadenić sa kojim je nastupao u sekciji veterana, dok je ispred porodice to, na vrlo emotivan način i uz zahvalnost FK Partizan, učinio sin Igor.

Komemoracija povodom smrti Boška Đorđevića

- Boška sam poznavao od pionirske sekcije Partizana i družili som se sve do mog odlaska iz kluba. Mnogo sam puta u životu držao ovakve govore, ali ovo je jedan od najtežih. Svi znamo kakav je on bio čovek i zaista nema smisla da to posebno naglašavam. Ostaće nam svima u lepom sećanju i uspomeni kao čovek i kao fudbaler. Zaista ne mogu da se setim da se ikada sa bilo kim posvađao i svi ćemo ga se rado sećati – rekao je Tomić, dok je Kadenić dodao:

- Đorđević je za selekciju veterana odigrao više od 200 mečeva i nikada mu nije bilo teško ili ispod časti da sa nama putuje i preko 500 kilometara da bi nastupao za Partizan. On je bio igrač sličan Gerdu Mileru ili Robertu Levandovskom, a uvek je znao gde da se postavi kako bi lopta došla do njega.