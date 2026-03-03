Slušaj vest

Mehdi Taremi, fudbaler grčkog Olimpijakosa, želeo je da prekine karijeru i stavi se na raspolaganje vojsci Irana.

Nekadašnji napadač Intera i Porta Mehdi Taremi (33) navodno je u jutarnjim časovima tražio sastanak sa čelnicima Olimpijakosa, kako bi im saopštio svoju odluku.

Napravio pravu pometnju - Mehdi Taremi Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

FS Irana ga podržao

Mehdi Taremi bio je spreman da se odrekne fudbalske karijere, kako bi obukao uniformu i kao pripadnik vojske branio svoju zemlju, koja se poslednjih dana nalazi pod raketama upućenih od strane SAD i Izraela.

- Hoću da se priključim vojsci i da se stavim na raspolaganje iranskoj odbrani - rekao je Taremi navodno čelnicima Olimpijakosa, preneo je turski portal Haverler.

Odluku Mehdija Taremija odmah je podržao Fudbalski savez Irana, koji mu je ipak poručio da ostane u Grčkoj i misli samo na fudbal, saopštio je isti medij.

Objava Federika Pastorela, menadžera Mehdija Taremija Foto: Printskrin/Instagram

Menadžer sve demantovao

Međutim, menadžer fudbalera iz Irana Italijan Federiko Pastorelo je poručio da sve to nema veze sa istinom i da je napadač fokusiran na svoje profesionalne obaveze u Olimpijakosu.

- U poslednjih nekoliko sati kruže izjave koje se pripisuju Mehdiju Taremiju, a koje ne odgovaraju istini. Igrač je potpuno fokusiran na svoj rad u Atini i na svoj profesionalni put, sa posvećenošću i odlučnošću - napisao je na društvenim mrežama Federiko Pastorelo i dodao:

- U ovako delikatnom trenutku, važno je izbeći tumačenja van konteksta ili netačnosti.

Prošle godine osetio bombe - Mehdi Taremi Foto: Sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

Prošle godine prošao pakao

I generalni direktor Olimpijakosa Kostas Karapapas naglasio da je da je sve ono što je napisano o Mehdiju Taremiju lažna vest, negirajući bilo kakvu umešanost igrača Olimpijakosa u rat.

Valja podsetiti da je Mehdi Taremi u junu prošle godine ostao zarobljen u Teheranu, kada su Izraelci prvi put napali Iran. tada je propustio da se priključi početku priprema fudbalera Intera, koji su se spremali u Americi.