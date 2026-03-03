HTEO DA BATALI KARIJERU I BORI SE ZA IRAN PROTIV AMERIKANACA: Bivši napadač Intera tražio uniformu, a onda se javio njegov menadžer
Mehdi Taremi, fudbaler grčkog Olimpijakosa, želeo je da prekine karijeru i stavi se na raspolaganje vojsci Irana.
Nekadašnji napadač Intera i Porta Mehdi Taremi (33) navodno je u jutarnjim časovima tražio sastanak sa čelnicima Olimpijakosa, kako bi im saopštio svoju odluku.
FS Irana ga podržao
Mehdi Taremi bio je spreman da se odrekne fudbalske karijere, kako bi obukao uniformu i kao pripadnik vojske branio svoju zemlju, koja se poslednjih dana nalazi pod raketama upućenih od strane SAD i Izraela.
- Hoću da se priključim vojsci i da se stavim na raspolaganje iranskoj odbrani - rekao je Taremi navodno čelnicima Olimpijakosa, preneo je turski portal Haverler.
Odluku Mehdija Taremija odmah je podržao Fudbalski savez Irana, koji mu je ipak poručio da ostane u Grčkoj i misli samo na fudbal, saopštio je isti medij.
Menadžer sve demantovao
Međutim, menadžer fudbalera iz Irana Italijan Federiko Pastorelo je poručio da sve to nema veze sa istinom i da je napadač fokusiran na svoje profesionalne obaveze u Olimpijakosu.
- U poslednjih nekoliko sati kruže izjave koje se pripisuju Mehdiju Taremiju, a koje ne odgovaraju istini. Igrač je potpuno fokusiran na svoj rad u Atini i na svoj profesionalni put, sa posvećenošću i odlučnošću - napisao je na društvenim mrežama Federiko Pastorelo i dodao:
- U ovako delikatnom trenutku, važno je izbeći tumačenja van konteksta ili netačnosti.
Prošle godine prošao pakao
I generalni direktor Olimpijakosa Kostas Karapapas naglasio da je da je sve ono što je napisano o Mehdiju Taremiju lažna vest, negirajući bilo kakvu umešanost igrača Olimpijakosa u rat.
Valja podsetiti da je Mehdi Taremi u junu prošle godine ostao zarobljen u Teheranu, kada su Izraelci prvi put napali Iran. tada je propustio da se priključi početku priprema fudbalera Intera, koji su se spremali u Americi.