KAKAV UŽAS! ZVEZDA REAL MADRIDA DOŽIVELA UŽASNU POVREDU! As Madriđana ne ide na Svetsko prvenstvo, navijači u šoku!
Zvezda Real Madrida i brazilske reprezentacije Rodrigo doživeo je tešku povredu kolena!
Marka je prenela da je Brazilac posle meča sa Hetafeom osetio bol u kolenu i da prve prognoze nisu dobre, jer se sumnja da su ligamenti pukli i da ga očekuje višemesečna pauza.
Real Madrid se još uvek nije oglasio, ali svi relevantni izvori ovog popodneva otkrivaju da je povreda najteža moguća.
U slučaju kidanja prednjih ukrštenih ligamenata, najkraća moguća pauza je između šest i sedam meseci što znači da će u tom slučaju Rodrigo sigurno propustiti i Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku.
Očekuje se da Rodrigo potencijalno bude spreman za povratak tek na jesen, odnosno kada sezona uveliko počne.
Ovo je bez dileme i veliki udarac za Real Madrid, pošto su već van stroja Kilijan Embape i Džud Belingem. Francuz izvesno neće biti spreman za prvi meč sa Mančester sitijem, dok se Englez možda vraća tek za potencijalno četvrtfinale Lige šampiona.
Teški dani za Alvara Arbelou i za navijače Real Madrida...
Kurir sport / Sportske.net