Zvezda Real Madrida i brazilske reprezentacije Rodrigo doživeo je tešku povredu kolena!

Marka je prenela da je Brazilac posle meča sa Hetafeom osetio bol u kolenu i da prve prognoze nisu dobre, jer se sumnja da su ligamenti pukli i da ga očekuje višemesečna pauza.

Real Madrid se još uvek nije oglasio, ali svi relevantni izvori ovog popodneva otkrivaju da je povreda najteža moguća.

U slučaju kidanja prednjih ukrštenih ligamenata, najkraća moguća pauza je između šest i sedam meseci što znači da će u tom slučaju Rodrigo sigurno propustiti i Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku.

Rodrigo Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, Thomas COEX / AFP / Profimedia, Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia

Očekuje se da Rodrigo potencijalno bude spreman za povratak tek na jesen, odnosno kada sezona uveliko počne.

Ovo je bez dileme i veliki udarac za Real Madrid, pošto su već van stroja Kilijan Embape i Džud Belingem. Francuz izvesno neće biti spreman za prvi meč sa Mančester sitijem, dok se Englez možda vraća tek za potencijalno četvrtfinale Lige šampiona.

Teški dani za Alvara Arbelou i za navijače Real Madrida...

Kurir sport / Sportske.net