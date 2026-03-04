Slušaj vest

Brazilski fudbalski reprezentativac Rodrigo propustiće ostatak sezone u Real Madridu, kao i predstojeće Svetsko prvenstvo, zbog teške povrede kolena, saopštio je danas španski klub.

Dvadesetpetogodišnji krilni napadač povredio je prednje ukrštene ligamente i meniskus desnog kolena tokom poraza Real Madrid od Hetafea (0:1) u ponedeljak. Rodrigo je ušao sa klupe, nakon što je prethodno gotovo mesec dana pauzirao zbog povrede.

Ni madridski klub ni Fudbalski savez Brazila nisu naveli da li će biti potrebna operacija, niti su precizirali vremenski okvir njegovog povratka na teren. Savez je saopštio da Rodrigu želi "brz oporavak".

Rodrigo je nastupio na svih pet utakmica Brazila na Svetskom prvenstvu 2022, gde je reprezentacija eliminisana u četvrtfinalu posle izvođenja jedanaesteraca protiv Hrvatske.

Iako nije bio u sastavu Brazila za poslednje četiri utakmice kvalifikacija za Mundijal prošle godine, selektor Karlo Ančeloti koristio je Rodriga u sva četiri prijateljska meča u oktobru i novembru.

Ove sezone Rodrigo je odigrao 27 utakmica u svim takmičenjima za madridski klub, postigao tri gola i upisao šest asistencija.