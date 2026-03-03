Albert Nađ preuzeo trenersku klupu FAP-a u Priboju, nakon odlaska Igora Savića. Očekuje ga težak posao u Prvoj ligi Srbije.
"KATANAĐO" U PRIBOJU! Bivši trener Partizana ponovo na trenerskoj klupi!
Rastao se FAP tokom dana sa Igorom Savićem, a potom ekspresno pronašao novog šefa stručnog štaba.
Funkciju glavnog trenera kluba iz Priboja zvanično je preuzeo Albert Nađ.
Albert Nađ Foto: Starsport©
Nekadašnji trener Partizana ponovo je odlučio da sedne na klupu. Nedavno je Nađ postao sportski direktor futsal ekipe Partizana, ali privukao ga je povratnički poziv u trenerske vode.
Težak posao očekuje Pribojce u nastavku sezone, s obzirom na to da se ekipa nalazi na 15. poziciji Prve lige Srbije sa 23 osvojena boda – četiri više od fenjeraša Ušća.
- Dobrodošao u Priboj, Alberte! Srećno - poručili su iz kluba.
