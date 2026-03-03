Slušaj vest

Gabrijel Larsen Rajković, 15-godišnji Norvežanin srpskog porekla, svojim neverovatnim talentom oduševio je fudbalsku Evropu.

Larsen Rajković, trenutno član ekipe Valerenga, dobio je poziv za U16 reprezentaciju Norveške.

Gabrijel Larsen Rajković Foto: Printskrin

Dobio poziv U16 selekcije

Selektor Igor Ase pozvao je Larsena Rajkovića za utakmice protiv Maroka, Ukrajine i Turske, koje će Norveška odigrati tokom mini priprema u Antaliji krajem marta.

Istog dana, mladi fudbaler je potpisao svoj prvi profesionalni ugovor, i to sa ekipom Valerenge do 2029. godine

Talentovani fudbaler ponikao je u Nordstrandu, a zatim je posle brutalne dominacije čak i sa tri godine starijim dečacima prešao u klub KFUM iz Osla koji je prošle godine ušao u najviši rang takmičenja.

Otac Srbin

Mladi Rajković igra levo krilo i dao je čak 50 golova na 89 utakmica u mlađim kategorijama, pa ga u Norveškoj već porede sa čudesnim Erlingom Halandom.

Otac mu je Srbin, a majka Norvežanka i prema navodima sa društvenih mreža tečno govori naš jezik.