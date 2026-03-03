NORVEŠKA "UKRALA" SRBIJI NOVOG HALANDA: Rajkoviću je otac Srbin, ima 15 godina i trese mreže kao od šale
Gabrijel Larsen Rajković, 15-godišnji Norvežanin srpskog porekla, svojim neverovatnim talentom oduševio je fudbalsku Evropu.
Larsen Rajković, trenutno član ekipe Valerenga, dobio je poziv za U16 reprezentaciju Norveške.
Dobio poziv U16 selekcije
Selektor Igor Ase pozvao je Larsena Rajkovića za utakmice protiv Maroka, Ukrajine i Turske, koje će Norveška odigrati tokom mini priprema u Antaliji krajem marta.
Istog dana, mladi fudbaler je potpisao svoj prvi profesionalni ugovor, i to sa ekipom Valerenge do 2029. godine
Talentovani fudbaler ponikao je u Nordstrandu, a zatim je posle brutalne dominacije čak i sa tri godine starijim dečacima prešao u klub KFUM iz Osla koji je prošle godine ušao u najviši rang takmičenja.
Otac Srbin
Mladi Rajković igra levo krilo i dao je čak 50 golova na 89 utakmica u mlađim kategorijama, pa ga u Norveškoj već porede sa čudesnim Erlingom Halandom.
Otac mu je Srbin, a majka Norvežanka i prema navodima sa društvenih mreža tečno govori naš jezik.
Larsen Rajković je možda izgubljen za mlađe selekcije, ali Srbija ipak ima šansu da ga "preotme" u kasnijim uzrasnim kategorijama, a pogotovo za seniorski tim. Naravno, pod uslovom da je mladić zainteresovan.