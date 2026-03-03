U narednom kolu, Srbija će dočekati Švedsku, dok će Danska gostovati Italiji.
KVALIFIKACIJE ZA SP
SRPSKE DAME NEMOĆNE U HERNINGU: Fudbalerke Srbije poražene od Danske u kvalifikacijama za SP
Ženska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je večeras na gostujućem terenu u Horsensu od selekcije Danske 3:1, u prvom kolu Grupe 1 kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Jedini pogodak za Srbiju postigla je Sara Stokić u 40. minutu.
Golove za Dansku postigle su Sofi Bredgard u 13, Ameli Vangsgard u 19. i Pernile Harder iz penala u 64. minutu.
U narednom kolu, Srbija će dočekati Švedsku, dok će Danska gostovati Italiji.
