Slušaj vest

Saudijska Arabija jedna je od zemalja u Persijskom zalivu koja se našla pod bombama Irana, a nakon napada Amerike i Izraela.

Mnogi stranci su već napustili Arabiju, a pojavila se informacija da je to učinio i Kristijano Ronaldo.

1/10 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo u dresu Al Nasra Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Međutim, njegov klub iz Rijada, Al Nasr, demantovao je tu informaciju objavljivanjem fotografija sa treninga.

Na njim se vidi da Ronaldo trenira sa ekipom.

"U tišini gradimo, u strpljenju se uzdižemo", stoji uz objavu.

Time su demantovane priče da je privatnim avionom napustio ovu zemlju.

Ostaje da se vidi da li je ovo privremena ili ipak stalna odluka, s obzirom da je i Rijad bio na meti Irana, i da nije sa sigurnošću ne može da predvidi u kom pravcu će ići sukob na Bliskom Istoku.

Ono što je sigurno jeste da su utakmice Azijske lige šampiona odložene. To za sada nije slučaj sa domaćim prvenstvom, ali nije nemoguće da se to desi u narednim danima.