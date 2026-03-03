Slušaj vest

Petrović (36) je karijeru počeo u Jedinstvu, a zatim je igrao još i za Radnički iz Obrenovca i Partizan, a potom karijeru nastavio u inostranstvu.

Radosav Petrović

Igrao je još za Blekburn, Genčerbiligi, Dinamo Kijev, Sporting Lisabon, Rio Ave, Almeriju, Saragosu, Ordabasi i APOEL.

Jedinstvo se na društvenim mrežama oprostilo od legendarnog asa.

"Ub iznedrio, svet zapamtio. Neke priče ne počinju pod reflektorima. Počinju na školskom terenu, uz blato, galamu i snove veće od grada. Tako je počeo i Radosav Petrović. Momak koji je prošao sve stepenice Jedinstva, strpljivo, tiho, ali sigurno. Danas spušta zavesu na jednu veliku karijeru. Ali ono što ostaje ne meri se brojkama. Ostaje primer kako se iz malog grada stiže do najveće scene. Ostaje ponos. Raćo, hvala ti na svemu. Tvoje Jedinstvo ti želi uspeh u novim izazovima. Jer neki odu daleko. A neki, ma gde bili, zauvek ostaju naši".

Petrović je odigrao 44 utakmice za reprezentaciju Srbije, a bio je i član selekcije koja je igrala na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi 2010. godine.

Mnogim navijačima Petrović je prepoznatljiv po golu u 138. Večitom derbiju. tada je u 77. minutu postigao čuveni "gol sa Autokomande". Prihvatio je loptu na nekih 30 metara od gola Saše Stamenkovića. Usledio je neodbranjiv udarac. Golman Zvezde nije imao nikakve šanse da zaustavi loptu koja se munjevitom brzinom uputila u gornji levi ugao i ušla u same rašlje njegovog gola.