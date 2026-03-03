Slušaj vest

Kilijan Mbape, 27-godišnja zvezda Real Madrida i član francuske fudbalske reprezentacije, vrlo je moguće da neće igrati ceo mart, objavili su u utorak neki francuski mediji.

Mbape nije bio na stadionu Santijago Bernabeu u ponedeljak, gde je njegov tim Real Madrida neočekivano izgubio od Hetafea sa 0:1 u utakmici La Lige, već je bio u Parizu, gde je podvrgnut dodatnim testovima zbog povređenog levog kolena. Pratio ga je medicinski tim madridskog kluba.

1/21 Vidi galeriju Kilijan Mbape - Real Madrid Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Ramirez/DAX via ZUMA Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, NOUSHAD / imago sportfotodienst / Profimedia

Potvrđeno je uganuće levog kolena, povreda koju Mbape ima od početka decembra prošle godine. Takođe je odlučeno da operacija nije neophodna, ali da je Mbapeu trenutno potreban „odmor i strpljenje“.

U narednim nedeljama Mbape gotovo sigurno neće biti na terenu da pomogne Realu, kome ne ide dobro u prvenstvu, gde su izgubili poslednje dve utakmice zaredom. Madriđane takođe čekaju dve izuzetno teške utakmice osmine finala Lige šampiona protiv Mančester Sitija.

Moguće je da će Mbape propustiti i martovsku prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom zbog povrede. Francuska će igrati prijateljske utakmice protiv Brazila i Kolumbije 26. i 29. marta na svojoj turneji po SAD.

BONUS VIDEO: