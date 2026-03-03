REAL NA KONOPCIMA! Panika u Madridu, razlog je Kilijan Mbape!
Kilijan Mbape, 27-godišnja zvezda Real Madrida i član francuske fudbalske reprezentacije, vrlo je moguće da neće igrati ceo mart, objavili su u utorak neki francuski mediji.
Mbape nije bio na stadionu Santijago Bernabeu u ponedeljak, gde je njegov tim Real Madrida neočekivano izgubio od Hetafea sa 0:1 u utakmici La Lige, već je bio u Parizu, gde je podvrgnut dodatnim testovima zbog povređenog levog kolena. Pratio ga je medicinski tim madridskog kluba.
Potvrđeno je uganuće levog kolena, povreda koju Mbape ima od početka decembra prošle godine. Takođe je odlučeno da operacija nije neophodna, ali da je Mbapeu trenutno potreban „odmor i strpljenje“.
U narednim nedeljama Mbape gotovo sigurno neće biti na terenu da pomogne Realu, kome ne ide dobro u prvenstvu, gde su izgubili poslednje dve utakmice zaredom. Madriđane takođe čekaju dve izuzetno teške utakmice osmine finala Lige šampiona protiv Mančester Sitija.
Moguće je da će Mbape propustiti i martovsku prijateljsku utakmicu sa reprezentacijom zbog povrede. Francuska će igrati prijateljske utakmice protiv Brazila i Kolumbije 26. i 29. marta na svojoj turneji po SAD.
