BARSELONA STALA NA KORAK OD SENZACIJE: Atletiko prošao u finale Kupa kralja
Fudbaleri Atletiko Madrida plasirali su se večeras u finale španskog Kupa kralja, i pored poraza na gostujućem terenu od Barselone 0:3 u revanš meču.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
U prvom susretu Atletiko je kao domaćin slavio 4:0.
Strelci za Barselonu bili su Mark Bernal u 29. i 72. i Rafinja u petom minutu nadoknade poluvremena.
U drugom polufinalu se sastaju Real Sosijedad i Atletik Bilbao, a u prvom meču slavio je Sosijedad na gostujućem terenu 1:0. Revanš meč je na programu sutra.
