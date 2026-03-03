Slušaj vest

Fudbaleri Atletiko Madrida plasirali su se večeras u finale španskog Kupa kralja, i pored poraza na gostujućem terenu od Barselone 0:3 u revanš meču.

 U prvom susretu Atletiko je kao domaćin slavio 4:0.

Strelci za Barselonu bili su Mark Bernal u 29. i 72. i Rafinja u petom minutu nadoknade poluvremena.

U drugom polufinalu se sastaju Real Sosijedad i Atletik Bilbao, a u prvom meču slavio je Sosijedad na gostujućem terenu 1:0. Revanš meč je na programu sutra.

