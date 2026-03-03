Strelci za Vulverhempton bili su Rodrigo Gomeš u 78. i Andre u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

Vulverhempton je trećom pobedom ove sezone u Premijer ligi stigao do 16 bodova, ali je i dalje na poslednjem, 20. mestu na tabeli. Liverpul je peti sa 48 bodova.