Fudbaleri Vulverhemptona pobedili su večeras na svom terenu Liverpul 2:1, u 29. kolu Premijer lige.

Strelci za Vulverhempton bili su Rodrigo Gomeš u 78. i Andre u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Gol za Liverpul postigao je Mohamed Salah u 83. minutu.

Vulverhempton je trećom pobedom ove sezone u Premijer ligi stigao do 16 bodova, ali je i dalje na poslednjem, 20. mestu na tabeli. Liverpul je peti sa 48 bodova.

U narednom kolu, Liverpul će dočekati Totenhem, dok će Vulverhempton gostovati Brentfordu.

