Fudbal
ODLUKA U REVANŠU: Remi Koma i Intera u prvom meču polufinala Kupa Italije
Fudbaleri Koma i Intera odigrali su večeras u Komu nerešeno 0:0, u prvom meču polufinala Kupa Italije.
Serija A 2025/26
Revanš meč na programu je 22. aprila i igra se u Milanu.
U drugom polufinalnom duelu sastaju se Lacio i Atalanta, a oni svoj prvi meč igraju sutra u Rimu.
