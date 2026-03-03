Slušaj vest

Fudbaleri Koma i Intera odigrali su večeras u Komu nerešeno 0:0, u prvom meču polufinala Kupa Italije.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

 Revanš meč na programu je 22. aprila i igra se u Milanu.

U drugom polufinalnom duelu sastaju se Lacio i Atalanta, a oni svoj prvi meč igraju sutra u Rimu.

Inter, Milan, Serija A Izvor: Kurir